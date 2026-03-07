Mali surprizohet nga nëna e tij Violeta Kukaj në BBVA, moment emocional mes tyre
Pas rrëfimit të tij të ndjerë për historinë familjare dhe sfidat që kishte përjetuar gjatë jetës, Mali përjetoi një nga momentet më emocionuese në shtëpinë e Big Brother VIP Albania.
Banori u surprizua nga nëna e tij, këngëtarja e njohur Violeta Kukaj, e cila hyri në shtëpi për ta takuar. Sapo e pa, Mali nuk arriti t’i mbante emocionet dhe shpërtheu në lot.
BBVA/YouTube
Takimi mes tyre ishte shumë emocional. Mali e përqafoi fort nënën e tij disa herë, ndërsa emocionet ishin të dukshme për të dy.
Gjatë takimit, Violeta i tha të birit se familja po e ndjek në çdo moment dhe se janë krenarë për të.
Ajo theksoi se është krenare për karakterin e tij, për energjinë, kreativitetin dhe shpirtin artistik që ai ka. /Telegrafi/
- YouTube www.youtube.com