Leao i ka ngecur Milanit në derë - ofertat turke nuk e kanë bindur, klubet e mëdha nuk e duan
E ardhmja e Rafael Leao vazhdon të mbetet e paqartë, por në Itali po rritet bindja se sulmuesi portugez mund të vazhdojë të jetë pjesë e AC Milan edhe në sezonin 2026/27.
Milani ka kërkuar ta shesë 26-vjeçarin gjatë kësaj vere, pasi Leao ka kaluar shtatë sezone në “San Siro” dhe vetë lojtari ka bërë të ditur në disa raste se dëshiron të provojë një aventurë të re në karrierën e tij.
Megjithatë, deri tani klubi italian nuk ka gjetur një ofertë që të kënaqë kërkesat e tij financiare, ndërsa as lojtari nuk është bindur nga opsionet e paraqitura.
Leao më herët ka shprehur ambicien për të luajtur në Ligën Premier ose La Liga, por deri tani interesimi më konkret ka ardhur nga Turqia, ku Fenerbahçe dhe Galatasaray kanë zhvilluar bisedime për një transferim të mundshëm.
Fenerbahçe thuhet se po përgatit një ofertë të re për Milanin dhe lojtarin, që mund të jetë afër 50 milionë eurove, por raportimet nga Italia bëjnë të ditur se Leao ende nuk është bindur nga projekti i klubit turk.
Nga ana tjetër, Milani ka një qëndrim të qartë: klubi nuk dëshiron huazim apo marrëveshje të pjesshme dhe do ta shesë vetëm përfundimisht portugezin. “Rossonerët” kërkojnë të paktën 50 milionë euro, ndërsa synimi fillestar është një shumë rreth 60 milionë euro.
Me më pak se një muaj të mbetur nga mbyllja e afatit kalimtar veror dhe pa një përparim të madh në negociata, mundësia që Leao të qëndrojë në Milano po bëhet gjithnjë e më reale.
Edhe pse kjo mbetet ende skenari më pak i mundshëm, mediat italiane raportojnë se nuk mund të përjashtohet që sulmuesi portugez të nisë sezonin e ri me fanellën e Milanit.
Një faktor që mund të ndikojë në vendimin e tij është edhe prania e trajnerit portugez Rúben Amorim në stolin e Milanit, me të cilin Leao ndan të njëjtën kombësi dhe që mund të luajë rol në bindjen e tij për të qëndruar edhe një sezon tjetër në “San Siro”. /Telegrafi/