Rafael Leao, sulmuesi portugez 27-vjeçar, vazhdon të jetë një nga emrat më të përfolur në tregun e transferimeve.

Futbollisti i Milanit, për momentin, vijon bisedimet me klubet e interesuara si Fenerbahce dhe Galatasaray, por presidenti i klubit italian, Gerry Cardinale, ka vendosur një çmim minimal prej 50 milionë eurosh dhe ka përjashtuar mundësinë e një largimi në formë huazimi.

Reprezentuesi portugez ende nuk e ka të zgjidhur të ardhmen e tij, ndërsa afati kalimtar vazhdon të jetë e hapur edhe për më shumë se një muaj. Dy klubet e mëdha të Stambollit po e monitorojnë me kujdes situatën, por Milani nuk ka ndërmend të ulë kërkesat e tij financiare.

Interesimi i Fenerbahces është ai që ka marrë më shumë hov gjatë ditëve të fundit. Skuadra e drejtuar nga Ismail Kartal ka intensifikuar kontaktet për të mësuar kushtet e një marrëveshjeje të mundshme dhe po shqyrton mundësinë e paraqitjes së një oferte që i afrohet kërkesave të Milanit.

Nga ana tjetër, as Galatasaray nuk është tërhequr nga gara. Kampionët e Turqisë vazhdojnë ta vlerësojnë mundësinë e transferimit të sulmuesit dhe po presin një hapje të mundshme në negociata gjatë javëve të ardhshme.

Qëndrimi i klubit italian, megjithatë, ka mbetur pothuajse i pandryshuar. Cardinale beson se Rafael Leao mund të largohet vetëm përmes një transferimi përfundimtar dhe me një ofertë që arrin të paktën shifrën e 50 milionë eurove.

Leao ka kontratë me Milanin dhe që nga transferimi nga Lille ka zhvilluar 291 ndeshje, duke shënuar 80 gola dhe duke dhënë 55 asistime./Telegrafi/

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