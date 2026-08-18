Jose Mourinho merr vendimin përfundimtar për të ardhmen e Endrickut
Sipas The Athletic, Endrick do të qëndrojë te Real Madridi këtë verë, pavarësisht spekulimeve për një largim në formë huazimi. Sulmuesi brazilian ishte lidhur me Aston Villan dhe Romën, por klubi, trajneri Jose Mourinho dhe vetë lojtari kanë rënë dakord që ai të vazhdojë në “Santiago Bernabeu”.
Mourinho e sheh Endrickun si një alternativë si në krahun e djathtë, ashtu edhe në qendër të sulmit. Trajneri portugez nuk e konsideron Bernardo Silvan apo Federico Valverden si opsione të rregullta për krahun e djathtë, duke i dhënë kështu brazilianit mundësi për të luftuar për një vend në formacion.
Endrick pritet të konkurrojë për minutat e tij me Yan Diomanden dhe Brahim Diazin, ndërsa Mourinho tashmë ka filluar të përcaktojë rolet e lojtarëve të tij për sezonin e ri.
Megjithatë, situata e Endrickut nuk është e garantuar për të gjithë sezonin. Ashtu si sezonin e kaluar, Real Madridi do ta rishikojë të ardhmen e tij në janar. Nëse braziliani nuk arrin të marrë minuta të mjaftueshme, atëherë mundësia e një huazimi mund të shqyrtohet përsëri.
Vendimi i fundit i jep Endrickut mundësinë të luftojë për një vend në skuadrën e Mourinhos, ndërsa trajneri portugez fiton një tjetër opsion taktik në repartin ofensiv. Mourinho është rikthyer zyrtarisht në stolin e Real Madridit dhe ka nënshkruar kontratë deri në qershor të vitit 2029./Telegrafi/