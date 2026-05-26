Kylie Jenner dhe Timothe Chalamet shkëmbejnë puthje pasiononte – festojnë kualifikimin historik të New York Knicks në finalet e NBA-së
Kylie Jenner dhe Timothee Chalamet janë parë duke shkëmbyer puthje dhe përqafime pasionante gjatë festimeve për fitoren e New York Knicks, të cilët siguruan një vend në finalet e NBA-së pas një fitoreje ndaj Cleveland Cavaliers.
Çifti u shfaq në fushë duke festuar momentin historik, ndërsa Jenner u pa e emocionuar teksa mbështeste të dashurin e saj, i cili është tifoz i zjarrtë i Knicks.
Ajo kishte veshur një bluzë të ekipit, duke u bashkuar atmosferës festive, shkruan DailyMail.
Dyshja, e lidhur prej më shumë se tre vitesh, u pa gjithashtu duke festuar më vonë gjatë mbrëmjes, duke shijuar suksesin e ekipit në një ambient të mbushur me atmosferë gëzimi dhe surprizash.
Fitorja e Knicks shënon një moment historik për klubin, pasi është hera e parë që arrijnë në finalet e NBA-së pas 27 vitesh. /Telegrafi/