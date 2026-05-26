Jacob Elordi ‘tallet’ me vdekjen e personazhit në Euphoria – fansat reagojnë me humor: më në fund i lirë
Ylli i serialit “Euphoria”, Jacob Elordi, ka tërhequr vëmendje pasi duket se ka marrë me humor vdekjen e papritur të personazhit të tij Nate Jacobs në serial, një zhvillim që ka shkaktuar reagime të forta nga fansat.
Personazhi i tij u largua në mënyrë dramatike pas tre sezonesh, në një skenë të errët ku përfshihej edhe një gjarpër me zile, duke shënuar një nga momentet më tronditëse të serialit, shkruan DailyMail.
Megjithatë, vetë aktori është shfaqur në prapaskena duke buzëqeshur dhe duke bërë shaka, çka ka nxitur komente të shumta në rrjetet sociale.
Fansat janë ndarë në reagime, ku disa e kanë cilësuar largimin e personazhit si “çlirim për aktorin”, duke thënë me humor se ai është më në fund i lirë nga Euphoria.
Elordi nuk ka dhënë një deklaratë të drejtpërdrejtë për largimin e personazhit, por ka folur më herët për përvojën e tij në serial, duke e përshkruar si një pjesë të rëndësishme të karrierës dhe jetës së tij. /Telegrafi/