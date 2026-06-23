Kryeministri në detyrë Kurti mori pjesë në edicionin e tetë të Festivalit Multikulturor “Të festojmë ngjashmëritë tona”
Kryeministri në detyrë i Republikës së Kosovës, Albin Kurti, mori pjesë në edicionin e tetë të Festivalit Multikulturor “Të festojmë ngjashmëritë tona”.
Ai deklaroi se kjo është një ngjarje e konsoliduar me platformë të dialogut ndërkulturor, bashkëjetesës dhe respektit të ndërsjellë.
Kryeministri në detyrë shtoi se festivali ka një domethënie të veçantë personale sepse e ka përcjellë atë që nga hapi i parë.
“Festivali nuk është vetëm festë. Është pasqyrë e mënyrës se si Republika e Kosovës e kupton dhe e ndërton vetveten si shtet demokratik, i hapur dhe gjithëpërfshirës. Diversiteti kulturor është pjesë e identitetit tonë dhe një nga pasuritë e mëdha të Kosovës. Është pasuri që duhet ta ruajmë, ta promovojmë dhe ta përcjellim tek brezat e rinj”, ka theksuar Kurti.
Fjala e plotë e Kryeministrit në detyrë Kurti:
Nëse ankohemi shumë për diellin e nxehtë, mundet edhe me ra shi. I nderuari z. Isak Skenderi, drejtor i organizatës Voice of Roma, Ashkali and Egyptian, e nderuara znj. Saranda Bogujevci, ministre e Kulturës dhe Turizmit. Të nderuar përfaqësues të institucioneve vendore dhe ndërkombëtare, të nderuar mysafirë, të nderuar qytetarë, zonja dhe zotërinj.
Kam kënaqësinë e veçantë që të jem sot këtu me juve në edicionin e tetë të Festivalit Multikulturor “Të festojmë ngjashmëritë tona”, një ngjarje e konsoliduar me platformë të dialogut ndërkulturor, bashkëjetesës dhe respektit të ndërsjellë në Republikën e Kosovës.
Për mua, ky festival ka edhe një domethënie të veçantë personale. Para tetë vitesh kam qenë këtu kur është bërë hapja e tij, dhe kisha nderin që në edicionin e parë pra, të jem i pranishëm. Atëherë festivali organizohej vetëm për një ditë. Ishte një iniciativë me vizion të madh, por me përmasa të vogla. Sot, pas tetë vitesh, e shohim se ai vizion është rritur, është zgjeruar dhe është shndërruar në një traditë të rëndësishme për vendin tonë.
Rrugëtimi i këtij festivali është dëshmia se idetë e mira, kur ndërtohen mbi përkushtim, bashkëpunim dhe besim në vlerat e përbashkëta, mund të marrin jetë të gjatë dhe ndikim të gjerë shoqëror. Nga një aktivitet njëditor, festivali sot është bërë një hapësirë ku takohen kultura, komunitete, breza, profesione dhe forma të ndryshme të krijimtarisë.
Ai na ka krijuar vend për artizanët, për bizneset lokale, për gratë ndërmarrëse, për poetët, për artistët e rinj dhe për përfaqësuesit e të gjitha komuniteteve. Kjo e bën festivalin jo vetëm një ngjarje kulturore, por edhe një hapësirë të rëndësishme të pjesëmarrjes shoqërore, të fuqizimit ekonomik dhe të promovimit të talenteve tona.
Festivali nuk është vetëm festë. Është pasqyrë e mënyrës se si Republika e Kosovës e kupton dhe e ndërton vetveten si shtet demokratik, i hapur dhe gjithëpërfshirës. Diversiteti kulturor është pjesë e identitetit tonë dhe një nga pasuritë e mëdha të Kosovës. Është pasuri që duhet ta ruajmë, ta promovojmë dhe ta përcjellim tek brezat e rinj.
Republika jonë është ndërtuar mbi parimin se të gjithë qytetarët, pa dallim etnie, gjuhe, kulture, feje apo prejardhje, kanë vend të barabartë në jetën publike, shoqërore dhe institucionale. Prandaj, avancimi i barazisë dhe i përfshirjes së të gjitha komuniteteve mbetet pjesë e pandashme e angazhimit tonë institucional. Kjo reflektohet në politikat dhe masat konkrete të cilat synojnë zgjerimin e mundësive në arsim, punësim, mbështetje sociale dhe pjesëmarrje në jetën publike për të gjithë qytetarët e Republikës së Kosovës, sepse jemi shtet i cili është ndërtuar dhe beson në të drejtat e njeriut, e të cilat i bëjnë bashkë universalitetin dhe barazinë.
Në këtë drejtim, Qeveria e Kosovës ka ndjekur dhe vazhdon të ndjekë një qasje të qëndrueshme për avancimin e barazisë dhe gjithëpërfshirjes së komuniteteve. Kjo qasje nuk kufizohet në deklarata, por shtrihet në politika konkrete në arsim, punësim, mbështetje sociale dhe pjesëmarrje institucionale.
Rezultatet e këtij angazhimi tashmë janë të dukshme. Në fushën e arsimit, janë ndarë rreth 2,000 bursa në vlerë prej 625 mijë eurosh për nxënësit romë, ashkalinj dhe egjiptianë në shkollat e mesme, ku shumica e përfituesve kanë qenë vajza. Po ashtu, gjatë viteve 2021–2025 janë ndarë afër 1 milion euro për qendrat mësimore që mbështesin rreth 2,000 fëmijë nga këto komunitete.
Në fushën e punësimit, kemi themeluar Grupin Ndërinstitucional për Promovimin e Punësimit të Romëve, Ashkalive dhe Egjiptianëve, ndërsa nga viti 2022 në vitin 2023 është shënuar një rritje prej 31 për qind në numrin e vendeve të punës të siguruara për pjesëtarët e këtyre komuniteteve përmes Agjencisë së Punësimit.
Një shembull konkret i kësaj qasje është edhe projekti Superpuna, për të rinjtë prej 18-29 vjeç, ku 6 muaj garantohet paga minimale nga shteti e përmes të cilit si Qeveri kemi synuar t’ju hapim më shumë mundësi të rinjve për hyrje në tregun e punës, për përvojë profesionale dhe për pavarësi ekonomike. Përfshirja e të rinjve në punë nuk është vetëm çështje ekonomike; është çështje dinjiteti, barazie, edukate dhe pjesëmarrje aktive në shoqëri.
Komunitetet rom, ashkali dhe egjiptian janë pjesë e pandashme e Republikës së Kosovës. Ato nuk janë vetëm pjesë e realitetit tonë shoqëror, por edhe kontribues aktivë në ndërtimin dhe zhvillimin e vendit. Kontributi i tyre është i pranishëm në kulturë, në komunitet, në ekonomi dhe në zhvillimin e përgjithshëm të shtetit tonë. Kjo reflektohet gjithnjë e më shumë edhe në përfaqësim në institucionet publike. E gjatë mandatit të kaluar, kemi pasur shtatë raunde të rekrutimit në Policinë e Kosovës në mesin e të cilëve janë inkuadruar duke diplomuar 7 gjenerata, përfshirë këtu 9 romë, 13 ashkalinj dhe 20 egjiptianë.
Ky festival është dëshmi konkrete se komunitetet në Kosovë mund të bashkëpunojnë, të krijojnë dhe të festojnë së bashku. Tregohet në këtë mënyrë se kultura mund të jetë urë bashkimi, se arti është gjuhë e përbashkët universale dhe se respekti i ndërsjellë është themeli mbi të cilin ndërtohet bashkëjetesa.
Në këtë kuptim, festivali “Të festojmë ngjashmëritë tona” lidhet drejtpërdrejt me vizionin tonë për një Kosovë evropiane: një shtet demokratik, me të drejta të njeriut, i hapur, gjithëpërfshirës dhe krenar për diversitetin e vet kulturor, gjuhësor dhe etnik.
Të dashur qytetarë,
Le të vazhdojmë ta forcojmë këtë drejtim. Le të vazhdojmë ta ndërtojmë një Republikë ku dallimet nuk ndajnë, por bashkojnë; ku ngjashmëritë nuk na largojnë po përkundrazi na afrojnë; dhe ku secili qytetar e ka vendin, zërin dhe dinjitetin e vet.
Ju falënderoj për praninë tuaj. I përgëzoj organizatorët për punën dhe përkushtimin e tyre dhe ju uroj një festival të suksesshëm.