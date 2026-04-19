Kourtney Kardashian feston ditëlindjen e saj të 47-të
Kourtney Kardashian mori urime të shumta plot dashuri në rrjetet sociale nga të afërmit e saj të shtunën, teksa festoi ditëlindjen e saj të 47-të.
Nëna e saj, Kris Jenner, 70 vjeçe, ishte ndër të parat që e nderoi publikisht në këtë ditë të veçantë.
Ajo postoi në Instagram një seri fotosh të vjetra, të shoqëruara me një mbishkrim plot emocione.
“Gëzuar ditëlindjen për Kourtney-n time të bukur. Që nga momenti kur më bëre nënë, ti e ndryshove botën time në mënyrën më magjike!!”, fillonte mesazhi.
Jenner shtoi: “Ti i dhe jetës sime qëllimin më të madh dhe e mbushe atë me më shumë dashuri, gëzim dhe kuptim sesa mund ta kisha imagjinuar ndonjëherë. Të shohësh të rritesh në gruan që je sot ka qenë një nga bekimet më të mëdha për mua”.
Kris Jenner e cila ka edhe pesë fëmijë të tjerë më të vegjël përveç Kourtney-t, e vlerësoi vajzën e saj të parë për faktin që familjen e ka gjithmonë prioritetin numër një.
“Ti je një nënë kaq e përkushtuar dhe e jashtëzakonshme, dhe gjithmonë e vendos familjen tënde të parën… Ti je një vajzë, motër, teze dhe shoqe e mrekullueshme, dhe një dritë në jetët tona”.
“Ti je një grua biznesi e jashtëzakonshme dhe jam shumë, shumë krenare për ty, përtej çdo fjale. Të dua më shumë sesa do ta kuptosh ndonjëherë, vajza ime e ëmbël,” e përfundoi ajo mesazhin, duke e nënshkruar me “Mami”.
Edhe motra më e vogël e Kourtney Kardashian, Khloé Kardashian, 41 vjeçe, përdori gjithashtu Instagramin për ta mbushur me fjalë të mira dhe dashuri motrën e saj më të madhe.
Kourtney Kardashian është nënë e tre fëmijëve: djemve Mason, 16 vjeç, Reign, 11 vjeç, dhe vajzës Penelope, 13 vjeçe, të cilët i ka me ish-partnerin Scott Disick.
Ajo është gjithashtu nënë e djalit të vogël Rocky Thirteen, 2 vjeç, të cilin e ka me bashkëshortin e saj Travis Barker, 50 vjeç.