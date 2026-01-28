Kim Kardashian zbulon pse i hoqi fotot me Meghan Markle dhe Princ Harryn
Kim Kardashian ka shpjeguar publikisht për herë të parë pse fotot e Meghan Markle dhe Princit Harry, të cilat ajo dhe nëna e saj Kris Jenner i postuan në Instagram me rastin e 70-vjetorit të Kris, u hoqën më vonë.
Fotot u zhdukën nga rrjetet sociale menjëherë pas festës, duke shkaktuar spekulime të menjëhershme. Duke u shfaqur në podkastin "Khloe in Wonderland" të motrës së saj Khloe Kardashian, Kim foli në detaje rreth situatës, të cilën motrat e kanë quajtur "Photogate".
"Në fakt, gjithçka ishte krejtësisht e pafajshme dhe kjo është gjëja më e çmendur në lidhje me të gjithë këtë ngjarje. Mamaja ime dhe Meghan kanë qenë shoqe prej vitesh dhe ato kanë një marrëdhënie vërtet të mrekullueshme", tha Kim.
Kim shpjegoi se pas festës, i shqyrtuan fotot së bashku dhe zgjodhën se cilat do të postonin.
"Ata na thanë se ishte plotësisht në rregull t'i publikonim ato", shtoi ajo.
Sipas saj, problemi lindi për shkak të kohës së publikimit të fotove.
"Pasi u publikuan fotot, mendoj se e kuptuan se përkonte me Ditën e Përkujtimit Britanik dhe nuk donin të shiheshin në festën e ditëlindjes atë ditë. Edhe pse fotot ishin publikuar tashmë, më vonë i hoqën. Pastaj ndoshta menduan, 'Oh, kjo ishte budallallëk'", shpjegoi Kim.
Ajo shtoi se Meghan dhe Harry u panë gjithashtu në galën bamirëse Baby2Baby po atë mbrëmje, por kjo ishte qartësisht më e pranueshme.
"Kjo ishte në rregull, por ndoshta jo vallëzimi. Kjo është arsyeja pse i hoqëm fotot nga respekti për Ditën e Përkujtimit", tha ajo.
Dita e Përkujtimit në Britaninë e Madhe festohet në nder të anëtarëve të rënë të forcave të armatosura dhe anëtarët e familjes mbretërore tradicionalisht marrin pjesë në përkujtime. Festa për Kris Jenner u mbajt të shtunën në mbrëmje, përpara festimeve të së dielës, përfshirë një shërbim përkujtimor.
Pas një feste me temë James Bond në rezidencën e Jeff Bezos dhe Lauren Sanchez në Beverly Hills, Kris dhe Kim postuan foto në Instagram me Dukën dhe Dukeshën e Sussex. Kris ndau një foto të saj duke pozuar me Meghan dhe Harry-n, ndërsa Kim postoi një foto të saj duke pozuar vetëm me Meghan. Të dyja fotot u hoqën më vonë.
Shpejt, u shfaq një version tjetër i historisë. Një burim pranë Meghan dhe Harry-t i tha People se çifti thuhet se nuk dha leje që fotot e bëra në festë të publikoheshin. Sipas këtij versioni, ata refuzuan mundësinë e ndarjes së fotove, prandaj ato u hoqën më pas. /Telegrafi/