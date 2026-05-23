Britney Spears thotë se nëna e saj u përpoq ta vriste pasi u arrestua për drejtim mjeti në gjendje të dehur
Britney Spears pretendoi në një regjistrim policor pas arrestimit të saj në mars për drejtim mjeti në gjendje të dehur se nëna e saj Lynne Spears vrau një djalë 12-vjeçar dhe se ajo nuk ishte përgjegjëse për këtë.
Gjatë një bisede me policinë, pasi u paralajmërua se drejtimi i makinës nën ndikimin e alkoolit ose drogës është jashtëzakonisht i rrezikshëm, këngëtari tha: "Po, zotëri, e di. Në fakt, mamaja ime vrau një burrë me biçikletë, por unë nuk e kam bërë kurrë më parë këtë."
Pastaj ajo shtoi: “Dhe asgjë nuk i ndodhi asaj! Pse nuk e arrestuan? Si i shpëtoi mamaja ime të gjitha këtyre?”
Britney më pas vazhdoi të pretendonte se nëna e saj "u përpoq ta vriste" edhe atë, gjë që u pasua nga një përplasje e tensionuar me oficerët kur ata i thanë se ishte nën arrest.
Akuzat për rastin më të vjetër lidhen me kujtimet e Lynne Spears të vitit 2008, “Through the Storm”, në të cilat ajo shkroi se në vitin 1975, ndërsa nxitonte të çonte vëllanë e saj në një spital në Kentwood, Luiziana, ajo goditi me makinën e saj 12-vjeçarin Anthony Winters.
Në libër, ajo përshkroi rrethanat e aksidentit me fjalët: "Rrugët ishin të rrëshqitshme nga shiu dhe, ndërsa po kaloja nëpër kthesë, një makinë erdhi nga drejtimi i kundërt në korsinë e majtë".
Ajo deklaroi më tej: "Në një çast të shkurtër pashë dy djem duke ngarë biçikleta në rrugë. Në atë moment ndjeva të vjella sepse e dija se do të godisja njërin prej tyre, se ishte e pamundur ta shmangia, sepse makina ime nuk ndalej pavarësisht sa fort i shtypja frenat."
Sipas burimeve, Lynne Spears nuk u akuzua për incidentin.
Pamje shtesë nga vendi i ndalimit tregojnë Britneyn duke dështuar në një test për maturi në terren dhe duke u thënë oficerëve se kishte pirë një mimozë më herët gjatë ditës. Ajo gjithashtu pretendoi: "Ndoshta mund të pi katër shishe verë dhe të kujdesem për ju. Unë jam një engjëll". Raporti i policisë thotë gjithashtu se ajo tha se kishte marrë disa ilaçe me recetë, duke përfshirë Lamictal, Prozac dhe Adderall.
Policia e ndaloi atë pas raportimeve nga shoferë të tjerë në Qarkun Ventura, të cilët pretenduan se ajo po ngiste në mënyrë të çrregullt, duke devijuar nga një korsi në tjetrën dhe duke frenuar papritur. Pas arrestimit të saj, Spears u regjistrua në një qendër rehabilitimi në prill, nga e cila u lirua më vonë atë muaj.
Më 4 maj, avokati i saj Michael Goldstein pranoi një ofertë për një vepër penale më të lehtë në seancën gjyqësore, dhe këngëtares iu dha një dënim joformal me kusht prej një viti dhe një detyrim për të përfunduar një program edukimi tremujor për alkoolin që zgjati 30 orë.