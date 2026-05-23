Taylor Swift shkëlqen në New York pranë Travis Kelce, mungon në “AMA 2026” mes zërave për dasmën e afërt
Taylor Swift dhe Travis Kelce janë shfaqur më të afërt se kurrë gjatë një daljeje romantike në New York, ndërsa raportimet për dasmën e tyre po marrin gjithnjë e më shumë vëmendje.
Këngëtarja e njohur tërhoqi vëmendjen me paraqitjen elegante në një fustan të zi që vinte në pah linjat e saj, ndërsa çifti u fotografua duke u drejtuar për darkë në restorantin italian Sartiano’s në SoHo.
Dalja e tyre vjen menjëherë pasi u raportua se Taylor Swift nuk do të marrë pjesë në “American Music Awards 2026”, edhe pse është artistja më e nominuar e këtij viti me tetë nominime, shkruan DailyMail.
Sipas mediave amerikane, mungesa e saj lidhet me faktin se dasma me yllin e NFL-së po afrohet.
Swift vazhdon të mbajë rekordin si artistja me më shumë fitore në historinë e “American Music Awards”, me plot 40 çmime të fituara gjatë karrierës së saj. /Telegrafi/