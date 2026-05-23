Kinematografia shqiptare në zi, ndahet nga jeta aktori Birçe Hasko në moshën 84-vjeçare
Ka ndërruar jetë në moshën 84-vjeçare aktori i mirënjohur i kinematografisë shqiptare, Birçe Hasko, një prej figurave më të vlerësuara të skenës dhe ekranit.
Ai arriti të ndërtojë një stil interpretimi që e bënte të dallueshëm, duke u kthyer në një nga aktorët më të dashur për publikun shqiptar.
Gjatë karrierës së tij artistike, Hasko interpretoi në një sërë produksionesh teatrale dhe kinematografike, duke lënë gjurmë në role që mbeten pjesë e kujtesës së artit skenik shqiptar.
Ai vlerësohej veçanërisht për aftësinë për të sjellë në ekran dhe skenë karakterin e “njeriut popullor”, sidomos të zonave të jugut të Shqipërisë.
Me kalimin e viteve, rolet e tij u bënë pjesë e trashëgimisë kulturore të kinemasë shqiptare, duke e vendosur atë në mesin e aktorëve më të respektuar të brezit të tij.
Birçe Hasko do të kujtohet si një figurë e rëndësishme e artit skenik shqiptar, ndërsa kontributi i tij në teatër dhe film mbetet një pjesë e çmuar e historisë së kinematografisë në vend. /Telegrafi/