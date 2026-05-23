Duet magjik në American Idol, Alicia Keys dhe Raye pushtojnë skenën me ‘Fallin’ - një performancë e rrallë dhe e fuqishme
Kanë kaluar 25 vjet nga publikimi i albumit debutues “Songs In A Minor” të Alicia Keys, një projekt që i hapi rrugën një karriere të jashtëzakonshme dhe u kthye në një nga albumet më të vlerësuara të muzikës R&B.
Për këtë përvjetor të rëndësishëm, artistja po e feston jo vetëm me ribotime të albumit, por edhe me paraqitje speciale televizive.
Keys u shfaq në finalen e spektaklit “American Idol”, ku shërbeu si mentore për finalistët, duke i udhëzuar ata gjatë interpretimit të këngëve nga albumi i saj debutues.
Mbrëmja mori një dimension edhe më të veçantë kur vetë artistja u ngjit në skenë për një performancë live, duke kënduar hitin e saj të parë dhe më të njohur, “Fallin’”.
Alicia Keys e hapi performancën me energjinë dhe stilin e saj karakteristik në piano, duke sjellë një interpretim të mbushur me nostalgji dhe emocion, që riktheu atmosferën e fillimeve të karrierës së saj.
Surpriza e mbrëmjes erdhi kur këngëtarja britanike RAYE iu bashkua papritur në skenë.
RAYE, e cila po përjeton një nga periudhat më të suksesshme të karrierës së saj pas publikimit të albumit ‘This Music May Contain Hope’ dhe turneut botëror, solli energji të re në performancë.
Në mes të këngës, hyrja e saj në skenë shkaktoi entuziazëm të madh te publiku dhe juria e spektaklit, duke ndryshuar menjëherë dinamikën e performancës.
Dy artistet vazhduan “Fallin’” së bashku, duke krijuar një duet të harmonizuar në mënyrë të përsosur, ku vokalet e tyre u përzien natyrshëm dhe fuqishëm.
Performanca u prit me duartrokitje dhe emocion të madh nga publiku dhe juria, duke u cilësuar si një nga momentet më të veçanta të mbrëmjes dhe një bashkëpunim i rrallë mes dy gjeneratave të ndryshme të muzikës. /Telegrafi/
