Kim Kardashian rrëzohet me taka të larta rrugës për në festën e Vanity Fair Oscars
Kim Kardashian ka përjetuar një moment të sikletshëm gjatë rrugës për në festën e Vanity Fair pas Oscars, kur u rrëzua teksa ecte me taka shumë të larta.
Ylli 45-vjeçar, i veshur me një fustan të artë Gucci, humbi ekuilibrin për shkak të këpucëve me taka ekstreme dhe shtrembëroi kyçin e këmbës.
Gjatë rënies, ajo u mbështet te një kalimtare, duke kërkuar menjëherë falje, shkruan DailyMail.
“Ahhh më fal, kyçin tim të këmbës! Më fal!”, dëgjohet të thotë ajo në video.
Kim u ndihmua menjëherë nga ekipi i saj për t’u ngritur, ndërsa më pas pranoi: “Jam nervoze për tapetin”.
Në një moment tjetër, ajo shtoi me humor: “Dreq, atë zonjën e gjorë që e kapa…”
Pavarësisht incidentit, Kim vazhdoi për në event, duke e kaluar situatën me sportivitet. /Telegrafi/