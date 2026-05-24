Shia LaBeouf përballet me tre akuza të reja për sulm pas një sherri në një bar në New Orleans
Aktori amerikan Shia LaBeouf po përballet me probleme të reja ligjore pasi u padit për një përleshje fizike që ndodhi gjatë festimeve të Mardi Gras në New Orleans në fillim të këtij viti.
Konkretisht, sipas dokumenteve të gjykatës të paraqitura të enjten, më 21 maj 2026, aktori 39-vjeçar u akuzua për tre akuza të reja për kundërvajtje për sulm në lidhje me një incident që dyshohet se ndodhi para një bari në shkurt.
Akuzat u ngritën nga zyra e Prokurorit të Qarkut Orleans Parish dhe dokumentet u botuan nga mediat lokale WWL dhe NOLA.com. Të tre akuzat lidhen me një konfrontim me disa persona gjatë festimeve të Mardi Gras më 17 shkurt.
LaBeouf u arrestua fillimisht menjëherë pas incidentit dhe përballej me dy akuza për sulm. Megjithatë, autoritetet më vonë shtuan një akuzë të tretë për kundërvajtje pas arrestimit të tij të përsëritur më 28 shkurt, raportuan Associated Press dhe The Guardian.
Gjatë një seance dëgjimore më vonë atë muaj, yllit të Transformers iu urdhërua të hynte në një program trajtimi për drogën, t'i nënshtrohej testeve të rregullta të drogës dhe të paguante një garanci prej 100,000 dollarësh si kusht për lirimin e tij. Të dhënat e gjykatës tregojnë se aktori pagoi garancinë dhe aktualisht po mbrohet nga burgu.
Detajet e grindjes së supozuar u dhanë në një raport të policisë së New Orleans, të siguruar më parë nga revista People.
Sipas policisë, LaBeouf u largua nga lokali pasi shkaktoi incidentin. Hetuesit thonë se pasi u nxorr nga lokali, ai goditi me grusht një person përpara se të largohej nga vendi i ngjarjes.
Policia pretendon se aktori është kthyer më vonë dhe ka marrë pjesë në një konflikt të ri, gjatë të cilit dyshohet se e ka goditur përsëri të njëjtin person, por ka sulmuar edhe një burrë tjetër para mbërritjes së oficerëve të policisë.
Pamjet e publikuara nga TMZ tregojnë aktorin pa bluzë duke marrë trajtim nga shërbimet e urgjencës jashtë barit pas incidentit të supozuar.
Sipas raportit të policisë, LaBeouf u transportua në një spital aty pranë me lëndime të paspecifikuara, pas së cilës u arrestua sapo doli nga spitali. Aktori ende nuk ka folur publikisht për akuzat e reja.
LaBeouf fitoi famë botërore me role në projekte të tilla si seriali "Even Stevens", filmat "Transformers" dhe "Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull", por me kalimin e viteve ai shpesh mbushte rubrikat e mediave për shkak të problemeve private dhe ligjore.
Vitet e fundit, ai ka folur hapur për problemet e tij me varësinë, problemet e shëndetit mendor dhe përpjekjet për të rindërtuar jetën dhe karrierën e tij personale.
"Një gjyq i ri nuk është caktuar ende dhe data e seancës së ardhshme dëgjimore është aktualisht e panjohur".