Katër kandidatët për të pasuar Lewandowskin te Barcelona, në mesin e tyre edhe Fisnik Asllani
Barcelona përballet me një fazë kritike me nevojën urgjente për të ripërtërirë sulmin e saj. Largimi i menjëhershëm i Robert Lewandowskit, kontrata e të cilit skadon në ditët në vijim, duke e bërë atë një lojtar të lirë, detyron bordin të veprojë me shpejtësinë maksimale në zyrat e Camp Nou.
Aktiviteti i tregut të transferimeve të Barcelonës mbetet intensiv. Presidenti Joan Laporta dhe trajneri Hansi Flick po punojnë në një projekt të ri sportiv pa sulmuesin veteran polak.
Sipas mediave spanjolle, për të mbushur këtë boshllëk, stafi teknik po shqyrton një listë prej katër kandidatësh me profile shumë të ndryshme financiare: Julian Alvarez, Mikel Oyarzabal, Gabriel Jesus dhe Fisnik Asllani.
Objektivi kryesor i bordit të Barcelonës për të udhëhequr sulmin e ekipit është padyshim Julian Alvarez. Reprezentuesi argjentinas është i etur të bashkohet me klubin katalunas, por negociatat me Atletico Madridin janë bërë dukshëm më të ndërlikuara.
Atletico Madrid refuzon të negociojë një transferim dhe këmbëngul që Barcelona të paguajë të plotë klauzolën e lirimit prej 500 milionë eurosh. Ylli argjentinas shënoi 20 gola në 49 paraqitje sezonin e kaluar dhe është nën kontratë deri në vitin 2030.
Duke pasur parasysh kufizimet e dukshme financiare që rrethojnë argjentinasin, Mikel Oyarzabal del si një alternativë shumë e mirë. Sulmuesi i Real Sociedadit përshtatet në mënyrë të përkryer në planet taktike të Flick, të cilat kërkojnë një sulmues të lëvizshëm të aftë të futet thellë dhe të lidhet me shokët e ekipit.
Lojtari nga San Sebastiani përfiton nga një kimi e shkëlqyer e ndërtuar me ekipin kombëtar spanjoll. Sulmuesi mban një marrëdhënie të ngushtë me lojtarë kyç në dhomën e zhveshjes së Barcelonës, si Lamine Yamal, Pedri, Gavi, Fermin Lopez, Dani Olmo dhe Ferran Torres. Ai shënoi 18 gola në 40 paraqitje dhe kontrata e tij skadon në vitin 2028.
Opsioni i tretë në tavolinë përfaqëson një mundësi tregu në Ligën Premier. Braziliani Gabriel Jesus dëshiron të largohet nga Arsenali, një klub që kërkon të përfitojë nga transferimi i tij i përhershëm gjatë afatit kalimtar të verës.
Pavarësisht problemeve me lëndimet e sulmuesit, cilësitë e tij teknike e kanë impresionuar trajnerin gjerman. I vlerësuar midis 20 dhe 30 milionë eurove dhe me kontratë deri në vitin 2027, ai kontribuoi me 6 gola dhe 2 asistime në 27 ndeshje.
Opsioni i katërt në arsenalin e stafit teknik të Barcelonës është i riu Fisnik Asllani. Reprezentuesi i Kosovës sapo ka përfunduar një periudhë të suksesshme në Bundesligën gjermane, duke luajtur për Hoffenheimin.
Shifrat e tij nga sezoni i kaluar në ligë pasqyrojnë një ndikim të rëndësishëm, duke grumbulluar 11 gola dhe 10 asistime. Edhe pse ka një kontratë deri në verën e vitit 2029, drejtuesit e klubit e shohin Asllanin vetëm si një lojtar dytësor në rotacion. /Telegrafi/