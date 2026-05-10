Kanë bashkë një duet të suksesshëm, Tayna thotë se nuk flet dhe nuk ka shoqëri më me Dafina Zeqirin
Tayna dhe Dafina Zeqiri kanë realizuar një bashkëpunim të quajtur "Bye Bye" para gjashtë vitesh.
Rezultoi shumë i suksesshëm dhë që nga ajo kohë vazhdon të dëgjohet akoma.
Megjithatë, që pas tij këngëtaret nuk kanë pasur kontakte me njëra-tjetrën.
Shpesh është aluduar për raportin mes tyre, ndonëse Tayna vendosi pikat 'mbi i' në një intervistë me Meriton Mjekiqin.
I pyetur për këngën dhe nëse do të ketë sërish një duet, Doruntina Shala (emri i vërtetë) u përgjigj: "Mendoj që kur bëhet një këngë në përmasa aq të mëdha që është një këngë madhështore, do të kujtohet, është më e madhe si na, gjithmonë ka me qenë një bashkëpunim ikonik".
Tutje theksoi: "Mendoj që çkado që bëhet pas asaj mundet me të prish atë të parën si për shembull Shakira me Beyoncen e kanë këngën, nuk e bëjnë edhe një se ia humb. Nuk mundesh të bësh më, është më mirë që njerëzve me ia lënë ëmbël atë, me lënë".
Rap-artistja në fund tha se nuk ka kontakte e as shoqëri më mes tyre. /Telegrafi/
