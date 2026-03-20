Justin Bieber dhe Usher përfshihen në një debat të tensionuar në festën pas Oscars
Justin Bieber dhe Usher thuhet se janë përfshirë në një përplasje gjatë festës pas Oscars të organizuar nga Jay-Z dhe Beyonce në Los Angeles.
Sipas burimeve, Usher iu afrua Bieberit me një qëndrim të tensionuar, duke çuar në një debat verbal mes tyre.
Disa raportime pretendojnë se situata mund të ketë eskaluar edhe më tej, por nuk ka konfirmim të qartë nëse ka pasur përplasje fizike, shkruan DailyMail.
Marrëdhënia mes dy artistëve ka qenë e gjatë, pasi Usher ishte një nga personat që ndihmoi Bieberin në fillimet e karrierës së tij.
Megjithatë, burime të ndryshme sugjerojnë se marrëdhëniet mes tyre mund të jenë ftohur me kalimin e viteve.
Asnjë nga të pranishmit në event dhe as vetë artistët nuk kanë komentuar publikisht për incidentin, duke lënë të paqartë çfarë ka ndodhur realisht mes tyre. /Telegrafi/