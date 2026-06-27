Julian Alvarez mbetet i vendosur për t'u transferuar te Barcelona pavarësisht presionit të madh nga Atletico
Julian Alvarez është i vendosur të transferohet te Barcelona këtë verë, pavarësisht presionit në rritje nga klubi i tij aktual, Atletico Madrid.
Los Rojiblancos fillimisht reaguan me zemërim pasi sulmuesi argjentinas publikoi një deklaratë ku shprehte dëshirën e tij për t'u larguar nga klubi në mënyrë që të përmbushte ëndrrën e tij.
Pastaj, Atletico u përpoq ta qetësonte dhe ta rishqyrtonte vendimin e tij duke i shpjeguar se ai nuk mund t’i shitet një rivali të drejtpërdrejtë dhe se mbetet një figurë kyçe e projektit të klubit.
Megjithatë, sipas gazetës Mundo Deportivo, Alvarez është i vendosur në qëndrimin e tij dhe dëshiron të transferohet në destinacionin e ëndrrave të tij, Barcelona, gjatë verës.
Ndërsa ndërlikimet financiare në marrëveshje janë krejtësisht një çështje tjetër, Alvarez beson se Barça është klubi ideal për ta çuar lojën e tij në një nivel tjetër duke luajtur përkrah lojtarëve të klasit botëror si Pedri dhe Lamine Yamal dhe trajnerit Hansi Flick. /Telegrafi/