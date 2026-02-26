Juela hedh arushin e Brikenës në pishinë, Selin ‘shpërthen’: Xheloze për dashurinë
Dinamikat në shtëpinë e Big Brother VIP Albania 5 nuk kanë fund, me banorët që tashmë duket se janë ndarë në dy grupe.
Raporti mes Brikena Selmanit dhe Juela Nikollit duket se tashmë ka marrë fund, me miket që janë kthyer në armike.
Pasi i mori cigaret, Juela vendosi të marrë ‘hak’ ndaj Brikenës, duke i hedhur në pishinë ‘Bolin’, arushin që i kishte dhuruar Mateo Borri.
Kjo gjë solli një revoltë nga Selina, e cila nuk i kurseu fjalët ndaj Juelës, duke i thënë: “Prandaj je e paplotësuar në shpirt, sepse je xheloze. O xheloze. Ti je kundër dashurisë, sepse je e paplotësuar. Idiote, budallaqe”.
Por Juela nuk u ndal këtu, e cila pasi vazhdoi debatet me Brikenën dhe Mateon, hodhi për herë të dytë në pishinë ‘Bolin’.
Në shtëpinë e famshme ndërkohë u anulua televotimi aktual si pasojë e një zarfi të zi.
Mbetet të shihet të shtunën se kush do të largohet nga ky edicion i Big Brother. /Telegrafi/
