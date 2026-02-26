Zarf i zi në Big Brother VIP Albania 5
Një zarf i zi ka mbërritur ditën e sotme (e enjte) në shtëpinë më të famshme në Shqipëri.
Me anë të kësaj u bë e ditur se është anuluar televotimi i së shtunës, por që banorët nuk janë në dijeni.
Duket se erdhi pas përplasjeve të Markos me Shëndritin, ku e goditi në duar.
Megjithëse nuk janë dhënë detaje të tjera se për çfarë bëhet fjalë aktualisht.
Ky nuk është zarfi i parë që po hyn në këtë edicion, pasi ka pasur edhe tjerë për raste të tjera.
Sido që të jetë, mbetet për t'u parë në vazhdim se çfarë do të ndodh dhe kush do të largohet.
Në shtëpi këto ditë ka pasur debate të shumta ndërmjet banorëve, shpesh edhe në eskalime. /Telegrafi/
