Ivana Knoll zbulon se ëndrra e saj më e madhe u bë realitet: Lotët e gëzimit e thonë gjithçka
Tifozja më e famshme e Kroacisë, Ivana Knoll, ka zbuluar se ëndrra e saj është bërë realitet. Ajo do të performojë si DJ në pushimin e ndeshjes miqësore midis Kroacisë dhe Kolumbisë në Orlando, përpara Kupës së Botës.
Ajo do të performojë natën e 26-27 marsit, sipas kohës sonë. Në një intervistë, ajo deklaroi se është shumë e emocionuar.
"Dua të them, çfarë mund të them? Epo, lotët e gëzimit e thonë gjithçka. Shpalla performancën time më të madhe ndonjëherë. Kjo ishte ëndrra ime që sapo u bë realitet, kështu që po performoj në stadium për Kroacinë. Është e papërshkrueshme sa vite dhe sa përpjekje dhe gjithçka kam bërë për të arritur aty ku jam sot dhe jam pa masë e lumtur. Më lejoni të them vetëm se ngjarjet funksionojnë", tha ajo për revistën.
Ajo shtoi se nuk ka "jo" ose "nuk mund" për të dhe se beson që Kroacia e meritonte medaljen e artë.
"Padyshim mendoj se e meritonim medaljen e artë. E pashë Rusinë, e pashë Katard-in, kështu që realisht, pas argjendit dhe bronzit, mendoj se është koha për medaljen e artë", tha ajo.
Ajo ka performuar si DJ në të gjithë botën për disa vite dhe së fundmi performoi në Madison Square Garden.
"E ndërtova të gjithë karrierën time vetë, pa agjent, pa menaxher, pa askënd. Sidomos tani në industrinë e muzikës, e cila është shumë e orientuar drejt meshkujve dhe ku është shumë e vështirë të depërtosh, veçanërisht si grua, veçanërisht në industrinë e DJ-ve", tha ajo.
Edhe pse ka shumë pretendentë, ajo thotë se aktualisht nuk është e interesuar për një lidhje dhe se ka prioritete të tjera.
"Isha në një lidhje për 10 vjet dhe jam beqare prej tre vitesh tani. Arsyeja e ndarjes ishte thjesht, doja të transferohesha në Amerikë dhe të ndiqja karrierën time, kështu që asgjë tjetër nuk ishte arsyeja. Vendosa që nuk isha për martesë dhe fëmijë, kështu që po jetoj ëndrrën time dhe pikërisht jetën që doja për veten time, kështu që të gjithë ata djem që shkruajnë nuk më plotësojnë. Ndihem e plotësuar kur organizoj një shfaqje", tha ajo. /Telegrafi/