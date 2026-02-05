Ish-gruaja e Bradley Cooper e la hipotekë shtëpinë e saj për xhirimet: Kolegët nuk më mbështetën
Ish-gruaja e Bradley Cooper, aktorja Jennifer Esposito, ka zbuluar se mund të jetë e pastrehë pasi e ka hipotekuar atë për të financuar debutimin e saj regjisorial, dramën e vitit 2023 “Fresh Kills”.
Esposito nënshkruan skenarin dhe prodhimin në film dhe luan rolin kryesor, dhe foli për pasojat e vendimit të saj në një video në rrjetet sociale.
"Duket shumë keq tani sepse qava. Po largohem nga shtëpia ime që e kam hipotekuar për të bërë këtë film", tha Esposito në fillim të videos.
Ajo deklaroi se ishte e zhgënjyer nga mungesa e mbështetjes nga kolegët e saj.
"Jam e zhgënjyer sepse kolegët e mi nuk më mbështetën. Pas kësaj, njerëzit që janë në qendër të vëmendjes nuk mund të bëjnë një nder dhe të thonë: 'Faleminderit, shikojeni këtë film'. Mendova: 'E dini çfarë? Askush nuk i detyrohet asgjë askujt'. Pas kësaj e pyeta veten: 'A i detyrohemi njëri-tjetrit diçka? A i detyrohemi diçka si qenie njerëzore. Ndoshta kjo është arsyeja pse jemi në këto probleme. Mendoj se i detyrohemi diçka. I detyrohemi njëri-tjetrit mirësjellje", tha ajo.
Esposito, e cila portretizon Francine-n, gruan e një bosi mafioz të Nju Jorkut në vitet 1980, në filmin "Fresh Kills" foli më parë për vendimin për të financuar vetë filmin e saj të parë si regjisore dhe skenariste. Në një intervistë me KTLA, ajo shpjegoi pse ishte e gatshme të merrte një rrezik kaq të madh.
"Ky qytet të ka thënë për vite me radhë se çfarë mund dhe çfarë nuk mund të bësh. Më erdhi në majë të hundës kjo dhe mendova: 'Pse po i kërkoj botës të besojë tek unë, unë duhet të besoj tek vetja.' Kjo është arsyeja pse vendosa të investoj paratë e mia. A do të jem më e lumtur një ditë sepse shtëpia ime është shlyer, apo do të jem më e lumtur sepse më në fund i dhashë vetes mundësinë që e kam pritur kaq gjatë? Kjo është arsyeja pse vendosa ta bëj", tha ajo.
"Fresh Kills" zhvillohet në Staten Island në fund të viteve 1980 dhe ndjek Rose LaRusso, një grua të re kurioze që zbulon se babai i saj është një shef mafioz gjithnjë e më me ndikim.
Si kujtesë, Jennifer dhe Bradley u takuan dhe filluan të dilnin bashkë në vitin 2006, dhe lidhja e tyre nuk ishte ende publike derisa u panë së bashku në Golden Globes dhe u fejuan në tetor 2006. Ata u martuan në dhjetor të të njëjtit vit, por martesa mori fund shpejt, pasi Esposito paraqiti kërkesë për divorc në maj 2007, e cila u finalizua në nëntor të atij viti. /Telegrafi/