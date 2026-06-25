Isak lë pas sezonin e vështirë te Liverpooli: Ndihem shumë mirë fizikisht
Sulmuesi i Suedisë, Alexander Isak, ka deklaruar se tashmë e ka lënë pas sezonin e vështirë të parë te Liverpooli dhe se po ndihet në formë të shkëlqyer gjatë Kupës së Botës 2026.
26-vjeçari ka shkëlqyer me kombëtaren suedeze në këtë turne, duke shënuar një gol dhe duke dhuruar dy asistime në fitoren 5-1 ndaj Tunizisë. Ai shtoi edhe një asistim në humbjen 5-1 kundër Holandës.
Paraqitjet e tij me Suedinë përbëjnë një kontrast të madh me sezonin e kaluar te Liverpooli, ku pas transferimit prej 125 milionë euro nga Newcastle United, u përball me probleme fizike dhe dëmtime, duke regjistruar vetëm pesë kontribute në gola në 22 ndeshje.
Ndeshja ndaj Tunizisë ishte gjithashtu hera e parë pas më shumë se një viti që Isak luajti 90 minuta të plota, ndërsa Suedia vazhdon të luftojë për kualifikimin në fazën eliminatore para përballjes së fundit në grup kundër Japonisë.
Duke folur nga kampi i Suedisë në Dallas, Isak theksoi se fokusi i tij është tërësisht te kombëtarja.
“Klubi dhe kombëtarja janë dy gjëra krejtësisht të ndara. Kur iu bashkova kombëtares, nuk mendoja për asgjë tjetër përveç Suedisë dhe Kupës së Botës”.
“Sigurisht që është kënaqësi të zhvillosh një Botëror të mirë dhe gjithmonë dëshiron të përmirësohesh. Ndihem në një moment shumë të mirë dhe shpresoj të vazhdoj me paraqitje të mira”.
“Tani ndihem mirë, madje shumë mirë. Është e vështirë të përcaktosh se cili është maksimumi yt fizik, sepse nuk e di kurrë. Por për momentin nuk kam asgjë për t’u ankuar sa i përket gjendjes sime fizike”, deklaroi Isak.
Pas një sezoni të mbushur me sfida, sulmuesi suedez duket se po rikthen formën e tij më të mirë pikërisht në skenën më të madhe të futbollit botëror. /Telegrafi/