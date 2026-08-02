Harry Styles rrëzohet në mes të koncertit, por reagimi i tij bëhet viral
Harry Styles përjetoi një moment të papritur gjatë koncertit të tij në Mexico City, kur u rrëzua në skenë teksa po performonte këngën e parë.
Këngëtari britanik humbi ekuilibrin ndërsa lëvizte mbrapa, por reagoi me shpejtësi duke u ngritur menjëherë dhe duke vazhduar performancën pa ndërprerë këngën.
Ngjarja ndodhi më 1 gusht, gjatë koncertit të dytë nga gjashtë të planifikuarit në kryeqytetin meksikan, si pjesë e turneut të tij botëror "Together, Together".
Foto: Instagram
Sipas mediave lokale, skena ishte bërë e rrëshqitshme për shkak të reshjeve të shiut.
Pas rrëzimit, Styles bëri shaka me publikun duke thënë: "Tani që u rrëzova, mund të them se më në fund u njohëm vërtet. Tani ndihem shumë rehat".
Videoja e momentit u përhap në rrjetet sociale, ku fansat e vlerësuan profesionalizmin e artistit.
Shumë komentuan se e menaxhoi situatën në mënyrën më të mirë të mundshme, gjersa të tjerë kujtuan se edhe gjatë kohës me "One Direction", Harry kishte pasur momente të ngjashme në skenë. /Telegrafi/