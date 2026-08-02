Pete Davidson dhe Elsie Hewitt bien dakord për kujdestarinë e përbashkët të vajzave të tyre
Komediani amerikan, Pete Davidson dhe aktorja Elsie Hewitt, kanë arritur një marrëveshje për kujdestari të përbashkët të vajzës së tyre shtatëmuajshe, Scottie Rose, vetëm dy muaj pasi i dhanë fund lidhjes së tyre.
Në një deklaratë të përbashkët, ish-çifti bëri të ditur se, megjithëse nuk janë më bashkë si partnerë, do të vazhdojnë të bashkëpunojnë ngushtë si prindër.
Ata theksuan se mirëqenia e vajzës së tyre mbetet prioriteti kryesor dhe se synojnë t’i ofrojnë një fëmijëri të qëndrueshme, të mbushur me dashuri dhe respekt të ndërsjellë.
Pete dhe Elsie
Pete dhe Elsie nisën lidhjen në pranverën e vitit 2025, derisa në fund të po atij viti u bënë prindër.
Ndarjen e konfirmuan në muajin maj të këtij viti.
Sipas burimeve pranë tyre, sfidat e prindërimit, të kombinuara me ritmin e shpejtë me të cilin u zhvillua marrëdhënia, krijuan vështirësi që çuan në përfundimin e romancës.
Megjithatë, të dy janë të vendosur të ruajnë një marrëdhënie të mirë si prindër dhe të jenë të pranishëm në jetën e vajzës së tyre. /Telegrafi/