Hansi Flick e kërkon me çdo kusht yllin e Leipzigut
Barcelona ka nisur lëvizjet konkrete për transferimin e mbrojtësit francez Castello Lukeba nga Leipzig, me trajnerin Hansi Flick që e konsideron 23-vjeçarin një nga prioritetet kryesore për përforcimin e repartit defensiv.
Sipas raportimeve, drejtuesit katalanas kanë vendosur kontakte me klubin gjerman dhe përfaqësuesit e lojtarit, ndërsa bisedimet po zhvillohen në një atmosferë pozitive.
Interesimi i Barcelonës ka ndryshuar ndjeshëm situatën në garë, pasi edhe Arsenali prej kohësh po monitoronte nga afër mbrojtësin francez.
Lukeba zhvilloi 29 paraqitje zyrtare gjatë sezonit të fundit me Leipzigun dhe mbetet i lidhur me klubin deri në vitin 2029.
Vlera e tij në treg raportohet të jetë rreth 60 milionë euro, shifër që Barcelona duhet ta marrë seriozisht në konsideratë nëse dëshiron të finalizojë marrëveshjen.
Kërkesa për transferimin e francezit vjen drejtpërdrejt nga Hansi Flick, i cili kërkon një qendërmbrojtës të aftë për të ndërtuar lojën nga prapa, me cilësi teknike të larta dhe me këmbë të majtë.
Stafi teknik vlerëson gjithashtu fuqinë fizike, shpejtësinë dhe aftësinë e Lukebas për të mbuluar hapësirat në një sistem që bazohet te presioni i lartë.
Në “Camp Nou” besojnë se mbrojtësi francez mund të bëhet partneri ideal i Pau Cubarsit në zemër të mbrojtjes për shumë vite.
Raportet e skautëve e konsiderojnë atë një investim strategjik për të ardhmen, ndërsa drejtuesit janë të gatshëm të bëjnë përpjekje të mëdha për të siguruar firmën e tij.
Barcelona po punon paralelisht edhe për disa objektiva të tjerë në afatin kalimtar të verës, me emra si Joao Cancelo, Bernardo Silva dhe Julian Alvarez që vazhdojnë të lidhen me klubin katalanas.
Megjithatë, përforcimi i mbrojtjes mbetet një nga prioritetet kryesore të Flick, i cili dëshiron të ndërtojë një skuadër konkurruese për rikthimin në majat e futbollit evropian.
Javët e ardhshme pritet të jenë vendimtare për të ardhmen e Lukebas, ndërsa Barcelona synon të shfrytëzojë peshën e saj në tregun ndërkombëtar për të mbyllur një transferim që konsiderohet kyç për projektin e ri sportiv të klubit. /Telegrafi/