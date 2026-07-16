Hansi Flick dëshiron transferimin e tre titullarëve të Spanjës
Barcelona përballet me një dilemë sfiduese në planifikimin e skuadrës, pasi Hansi Flick i përcolli presidentit Joan Laporta dëshirën e tij për të nënshkruar tre lojtarë kyç nga kombëtarja spanjolle, duke kombinuar emrat e Aymeric Laporte, Pedro Porro dhe Mikel Oyarzabal në objektivat e tij të transferimit . Të tre janë kërkesa specifike të Flick.
Treshja e lojtarëve spanjollë siguroi së fundmi një vend në finalen e Kupës së Botës 2026 pas një fitoreje bindëse 2-0 ndaj Francës në gjysmëfinale. Megjithatë, situatat komplekse kontraktuale e të tre lojtarëve dhe marrëdhëniet delikate institucionale me klubet e tyre përkatëse e bëjnë këtë kërkesë për transferim të trefishtë një sukses financiar pothuajse jorealist për arkën e Barcelonës këtë korrik.
Stafi teknik i Barcelonës beson se shtimi i kësaj bërthame lojtarësh spanjollë në skuadër do të rriste ndjeshëm performancën konkurruese të ekipit si në nivel vendas ashtu edhe ndërkombëtar. Megjithatë, kufiri i rreptë i pagave i vendosur nga rregulloret financiare të La Ligas e detyron komitetin sportiv të peshojë çdo propozim financiar me kujdes të madh.
Negociatat do të kërkojnë një shpenzim kolosal financiar dhe manovrim të rëndësishëm politik prapa skenave, të cilat klubi katalunas mund të mos jetë në gjendje t'i përballojë njëkohësisht.
Tri ndryshimet që Barcelona ia ka besuar Flickut, trajneri gjerman merr kontrollin e projektit sportiv
Javët e ardhshme të këtij afati kalimtar të ngjeshur veror të vitit 2026 do të jenë vendimtare në përcaktimin nëse kontaktet fillestare të iniciuara nga bordi i Barcelonës mund të hapin një rrugë të qëndrueshme negociatash për ndonjë nga këta lojtarë yje.
Trajneri gjerman këmbëngul se sinergjitë taktike të shfaqura në Kupën e Botës do të përktheheshin menjëherë në fushën e ‘Spotify Camp Nou’, duke lehtësuar asimilimin e filozofisë së tij të futbollit përpara fillimit të parasezonit.
Prioriteti i parë i madh i Flick në forcimin e mbrojtjes së tij është sigurimi i rikthimit të Aymeric Laporte në elitën katalunase. Qendërmbrojtësi ka krijuar një partneritet të fortë dhe të padepërtueshëm me lojtarin e ri të Barcelonës, Pau Cubarsí, në vijën mbrojtëse të ekipit kombëtar spanjoll.
Mbrojtësi 32-vjeçar me këmbë të majtë sjell shpërndarjen e pastër të topit dhe përvojën ndërkombëtare që trajneri gjerman i konsideron thelbësore për të udhëhequr mbrojtjen e tij, dhe ai iu ofrua së fundmi bordit të klubit katalunas.
Pengesa kryesore për Barcelona qëndron në marrëdhënien jashtëzakonisht të dobët që ata kanë me bordin e drejtorëve të Athletic Club pas sagave intensive të transferimeve që rrethuan Nico Williams në verat e viteve 2024 dhe 2025.
Mbrojtësi basko-francez u rikthye në San Mames vetëm dhjetë muaj më parë nga Al-Nassr i Arabisë Saudite për një tarifë neto prej 10 milionë eurosh dhe transferimi i tij nuk do të jetë aspak i lehtë.
Krahu i djathtë është gjithashtu një fokus kyç për trajnerin e Barcelonës, i cili e sheh Pedro Porron si partnerin ideal për të përmirësuar vrapimet diagonale të yllit të ri Lamine Yamal.
Mbrojtësi 26-vjeçar pati një performancë të shkëlqyer në gjysmëfinale, duke shënuar një nga golat kundër skuadrës franceze, dhe u konsiderua si zëvendësuesi perfekt nëse Jules Kounde largohet.
Pengesa e pakapërcyeshme është Tottenham Hotspur i Roberto De Zerbi, të cilët e konsiderojnë lojtarin nga Extremadura një pjesë të domosdoshme të projektit të tyre sportiv dhe kanë siguruar kontratën e tij deri në verën e vitit 2031, duke vendosur një klauzolë lirimi prej 80 milionë eurosh.
Pjesa e tretë e kësaj enigme të kushtueshme është qendërsulmuesi i Real Sociedadit, Mikel Oyarzabal, i cili ka shënuar pesë gola në Kupën e Botës, përfshirë një penallti të shndërruar në gol në gjysmëfinale.
Flick e sheh atë si alternativën ideale për të zëvendësuar Robert Lewandowskin pasi mundësia e nënshkrimit të argjentinasit Julian Alvarez dështoi, por klubi i San Sebastian po i përmbahet ekskluzivisht klauzolës së tij të lirimit prej 75 milionë eurosh.
Në moshën 29-vjeçare dhe me një kontratë deri në vitin 2028 , bordi katalunas ka dyshime serioze në lidhje me mençurinë e bërjes së një shpenzimi kaq të madh për një lojtar të moshës së tij. /Telegrafi/