Gruaja e Mirit reagon pas finales: Me Selin dhe Mirin nuk jam mërzitur, komentet më kanë prekur
Në një intervistë, bashkëshortja së Mirit, finalistit të Big Brother VIP Albania 5, ka folur hapur për emocionet e saj gjatë natës finale dhe për mënyrën se si e ka përjetuar gjithë këtë periudhë.
Ajo ka theksuar se periudha më e vështirë për të nuk ka qenë ajo që ka ndodhur brenda shtëpisë, por komentet dhe reagimet e shumta që kanë ardhur nga publiku jashtë, përfshirë edhe diskutimet rreth raportit të Mirit me Selin.
Megjithatë, ajo ka bërë të qartë se nuk është ndikuar nga këto situata në nivel personal.
“Vështirësia më e madhe kanë qenë komentet edhe urrejtja jashtë Big-ut, me Selin dhe Mirin nuk jam mërzitur. Do kisha gënjyer nëse do të thosha që nuk jam prekur nga komentet. Unë kam pasur absolutisht besim te Miri. Mesazhi që kam për teleshikuesit është që të mendojnë para se të shkruajnë një gjë, se nesër mund të jeni ju që mund të ofendoheni. Secili ka jetën e vet; para se të hapni gojën, mendohuni një herë, pastaj shkruani. Ka qenë eksperienca e jetës dhe nuk do ta harroj kurrë këtë gjë, edhe unë mendoj se do të jetë mirë në fund fare”, u shpreh gruaja e Mirit. /Telegrafi/
