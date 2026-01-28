Gruaja e Brooklyn Beckham thuhet se merr 1 milion dollarë në muaj nga babai i saj: Ajo po lahet në pasuri
Nicola Peltz, gruaja e Brooklyn Beckham, merr një pagesë mujore prej 1 milion dollarësh nga babai i saj miliarder Nelson Peltz, tha një burim.
Nelson Peltz krenohet me një pasuri neto prej 1.6 miliardë dollarësh. Gazetarja Marina Hyde tha gjatë paraqitjes së saj në podkastin The Rest Is Entertainment:
"Nga ajo që dëgjoj, mendoj se familja Beckham i jep Brooklyn shumë para, por jo shumë, dhe se ata ëndërrojnë disi që ai të qëndrojë në këmbët e veta dhe të bëhet i pavarur. Ndoshta Nelson Peltz do ta mohonte këtë, por e dëgjova të thoshte: 'Unë i jap vajzës sime një milion dollarë në muaj në pagesë.'"
Ajo shtoi se Victoria dhe David Beckham nuk mendonin se djali i tyre do të nënshkruante një marrëveshje paramartesore, por ai e bëri këtë për shkak të faktit se Nelson Peltz ka shumë më tepër para se familja Beckham, pasuria e së cilës vlerësohet në 680 milionë dollarë.
Ai shpenzoi më shumë se 3.5 milionë dollarë për dasmën e vajzës së tij me Brooklyn Beckham në vitin 2022. Udhëtimi i Nelson Peltz drejt pasurisë së madhe filloi kur ai dhe vëllai i tij Robert morën përsipër kompaninë e shpërndarjes së ushqimeve të ngrira të babait të tyre, të cilën e rritën shpejt gjatë viteve në vijim.
Ai e rriti më tej pasurinë e tij gjatë viteve 1980 duke blerë Triangle Industries dhe duke e shitur atë për herë të parë në vitin 1988. /Telegrafi/