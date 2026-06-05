Gazetarja e njohur zbulon se cili lojtar është “transferimi 150 milionë eurosh” i Florentino Perez
Pasi ra dakord për ardhjen e Jose Mourinhos dhe nënshkrimet e mbrojtësve Denzel Dumfries dhe Ibrahima Konate, presidenti i Real Madridit, Florentino Perez, nuk po ndalet.
Përpara zgjedhjeve presidenciale të Real Madridit këtë të diel, ku Perez do të përballet me sfiduesin Enrique Riquelme, presidenti aktual ka njoftuar një ofertë prej 150 milionë eurosh për një lojtar të ri.
Mediat spanjolle pretendojnë se lojtari është mesfushori i Paris Saint-Germain, Joao Neves.
“Të martën do t'i dërgoj një ofertë një klubi të madh për një lojtar të nivelit të lartë. Do të ofroj 150 milionë euro, që do të jetë shuma më e lartë që Real Madridi ka paguar ndonjëherë", tha fillimisht Perez, duke u përpjekur të mbetej enigmatik.
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"Nuk do ta merrni kurrë me mend se kush është", tha ai, duke shtuar se objektivi nuk është Michael Olise, Erling Haaland apo ndonjë lojtar i Ligës Premier.
Megjithatë, mediat spanjolle zbuluan menjëherë identitetin e lojtarit për të cilin Perez do të dërgojë ofertën më të madhe në historinë e klubit të martën.
"Florentino Perez po dërgon këtë ofertë për Joao Neves", konfirmoi gazetarja e respektuar spanjolle Arancha Rodriguez.
Para mí es Neves.
— Arancha Rodríguez (@AranchaMOBILE) June 4, 2026
Ylli 21-vjeçar portugez ka qenë në formë të shkëlqyer për PSG-në. Ai mbërriti në Paris në verën e vitit 2024 nga Benfica për 66 milionë euro, dhe mbërritja e tij pritet të sjellë një epokë të re për mesfushën e Real Madridit.
Mesfushori ka bërë 97 paraqitje për PSG-në, duke shënuar 14 gola dhe 11 asistime.
Mediumi Cope pretendon se Perez është i gatshëm të paguajë më shumë se 150 milionë euro dhe se nuk do të heqë dorë nga transferimi, por do të bëjë gjithçka për ta sjellë atë. /Telegrafi/