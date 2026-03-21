Filmi i ri i Ryan Gosling cilësohet si kandidat i hershëm për Oscar, fiton 33 milionë dollarë në SHBA në ditën e parë
Edhe pse viti është ende në fillim, "Project Hail Mary" duket se mund të jetë një kandidat për çmimin Oscar. Është një film i ri me protagonist Ryan Gosling dhe kritikët po e vlerësojnë performancën e tij në film, i cili sapo ka dalë në kinema.
Gosling është emri i parë që ia vlen të shënohet në çdo listë të hershme të Oskarëve këtë vit, falë "Project Hail Mary", dramedisë hapësinore jashtëzakonisht argëtuese nga dyshja fituese e çmimit Oskar, Phil Lord dhe Christopher Miller, sipas kritikut të Variety, Clayton Davies.
I adaptuar nga romani i njohur i Andy Weir, filmi ndjek Ryland Grace, një mësues shkolle fillore, i cili zgjohet vetëm në një anije kozmike vite dritë larg Tokës, pa asnjë kujtesë se si arriti atje. Ndërsa pjesët e enigmës bashkohen ngadalë, zbulohet një realitet i tmerrshëm: ai dërgohet në një mision për të zbuluar pse dielli po vdes dhe për të parandaluar zhdukjen e njerëzimit para se të jetë tepër vonë.
Gosling është praktikisht i vetmi yll në film për pjesën më të madhe të historisë. "Project Hail Mary" i lejon atij të mbështetet në kohën e tij karakteristike komike, energjinë nervoze dhe kuriozitetin intelektual pa humbur humanitetin e thjeshtë që përcakton aktrimin e tij më të mirë.
Pas fitores së Michael B. Jordan si Aktor i Mirë për filmin "Sinners", një performancë e zhanrit që mund të ishte injoruar plotësisht nga pjesët më konservatore të Akademisë një dekadë më parë, dera është e hapur për Dr. Ryland Grace, luajtur nga Gosling. Ka humor, të spërkatur me zgjuarsi, por ka edhe një thellësi që depërton në mënyrë të padukshme.
Një nga pikat e forta më të habitshme të filmit qëndron në marrëdhënien midis Gosling dhe partnerit të tij alien Rocky, e sjellë në jetë nga efektet praktike dhe kukullat e interpretuesit James Ortiz. Personazhi ka potencialin të bëhet një nga shoqëruesit më të dashur të fanta-shkencës në historinë e kohëve të fundit.
Në film luajnë gjithashtu Lionel Boyce, Ken Leung, Milana Vayntrub dhe Priya Kansara. Të premten, filmi fitoi 33 milionë dollarë (28.4 milionë euro) në SHBA në 4,007 lokacione. Drama fantastiko-shkencore pritet të arrijë 77 milionë dollarë (66.4 milionë euro) deri të dielën, duke shënuar hapjen më të mirë të Amazon MGM ndonjëherë, duke tejkaluar "Creed III" të vitit 2023.Amazon MGM investoi 200 milionë dollarë në film, duke pritur ta “realizonte” pas një sërë dështimesh në arkë.
Filmi do të duhet të rezistojë mirë për disa fundjava për të justifikuar çmimin prej 200 milionë dollarësh (172 milionë euro), por shanset duken të mira duke pasur parasysh vlerësimin e tij prej 95 përqind në Rotten Tomatoes dhe vlerësimet pozitive nga kritikët. /Telegrafi/