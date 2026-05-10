Festivali i Filmit në Kanë fillon të martën - paralajmëron një numër premierash dhe filmash që mund të shënojnë vitin
Festivali i Filmit në Kanë fillon të martën dhe gjatë 12 ditëve, do të sjellë së bashku disa nga arritjet më të pritura të vitit, me premiera, një qilim të kuq dhe ndarjen e çmimeve nderi.
Edicioni i këtij viti vjen në një kohë kur studiot e Hollywoodit janë kryesisht në prapavijë, por Kana mbetet ende një nga vendet kryesore për prezantimin e titujve më të rëndësishëm të filmave.
Vitet e fundit, në Cote d'Azur u lansuan filma të tillë si "Parasite" dhe "Anora", të cilët më vonë fituan çmimin 'Oscar' për 'filmin më të mirë'.
Juria që vendos për Palmën e Artë këtë vit kryesohet nga regjisori koreano-jugor Park Chan-wook.
Në ceremoninë e hapjes, 'Palma e Artë' nderi do t'i jepet Peter Jackson, ndërsa Barbra Streisand do të marrë të njëjtin çmim më vonë.
Seriali "The White Lotus" ka mbërritur gjithashtu në Kanë, ku sezoni i katërt do të xhirohet në shëtitoren e famshme Croisette të qytetit.
Ndër titujt që tërheqin vëmendje të veçantë janë filmat e rinj nga Na Hong-jin, James Gray, Cristian Mungiu, Jane Schoenbrun, Pawel Pawlikowski, Ryusuke Hamaguchi dhe Hirokazu Kore-eda.
Programet konkurruese dhe mbështetëse përfshijnë gjithashtu vepra nga Ira Sachs, Arthur Harari, Andrey Zvyagintsev, Pedro Almodovar dhe dokumentari i Steven Soderbergh për intervistën e fundit të John Lennon.
Veçanërisht i pritur është filmi triller fantastiko-shkencor i Na Hong-jin, për të cilin drejtori artistik i Kanës, Thierry Fremaux, tha se "po ndryshon vazhdimisht zhanre".
Në kast përfshihen Hwang Jung-min, Zo In-sung, Jung Ho-yeon, Michael Fassbender, Alicia Vikander dhe Taylor Russell.
James Gray sjell në Kanë një dramë të zhvilluar në 'Queens' rreth dy vëllezërve që përfshihen me mafian ruse së bashku me Adam Driver, Miles Teller dhe Scarlett Johansson.
Pedro Almodovar do të prezantojë "Bitter Christmas", një melodramë rreth filmit, zisë dhe plakjes, ndërsa Ryusuke Hamaguchi do të prezantojë filmin e tij të parë në gjuhën frënge. /Telegrafi/