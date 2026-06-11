Emmanuel Petit propozon një marrëveshje të guximshme shkëmbimi mes Real Madridit dhe Chelseat
Lehtësimi i një transferimi për Enzo Fernandez këtë verë do të kërkojë një paketë të madhe financiare, me Chelsean që aktualisht e vlerëson fituesin e Kupës së Botës me 120 milionë funte.
Blutë po presin një tarifë të lartë ndërsa kërkojnë të sigurojnë një fitim nga 106.8 milionë funte që i paguan Benficës për të sjellë mesfushorin në Stamford Bridge në janar 2023.
Për të kapërcyer hendekun e madh financiar, ish-mesfushori i Chelseat, Emmanuel Petit, i ka propozuar trajnerit të Chelseat, Xabi Alonso, të shqyrtojë një marrëveshje ambicioze shkëmbimi lojtari plus para që përfshin mesfushorin e Real Madridit, Eduardo Camavinga.
23-vjeçari francez thuhet se është i tepërt në kërkesat e trajnerit të ri të Real Madridit, Jose Mourinho, duke hapur derën për një largim të mundshëm gjatë verës.
Pavarësisht moshës së tij të re, Camavinga sjell një përvojë të pasur në fushën elitare, duke bërë 223 paraqitje për Real Madridin që kur u transferua nga Rennes, gjatë të cilave ai fitoi dy tituj të La Ligës dhe dy trofe të Ligës së Kampionëve.
"Eduardo Camavinga në një marrëveshje shkëmbimi me Enzo Fernandez? Pse jo?" sugjeroi Petit, duke theksuar mentalitetin e vlefshëm fitues që francezi mund të injektojë në Stamford Bridge.
"Kur vjen nga Real Madridi te Chelsea pasi ke fituar shumë trofe dhe ke luajtur atje për kaq shumë vite dhe luan për ekipin kombëtar, arrin në klub me përvojë që ndoshta i mungon Chelseat. Camavinga është një lojtar i talentuar, ai do të ishte një përshtatje e shkëlqyer", përfundoi legjenda franceze.
Ndërsa Fernandez aktualisht po përgatitet të luajë një rol kryesor për Argjentinën, ku ata synojnë të mbrojnë kurorën e tyre në Kupën e Botës 2026, e ardhmja e tij në klub duket se do të dominojë plotësisht rrëfimin e afatit kalimtar të verës. /Telegrafi/