Emily Ratajkowski konfirmon romancën me ish-të dashurin e Dua Lipës dhe Rita Orës, çifti publikojnë foto së bashku
Modelja amerikane Emily Ratajkowski zbuloi në rrjetet sociale se është në një lidhje me Romain Gavras, një regjisor francez dhe ish-të dashurin e Dua Lipës dhe Rita Orës.
Ajo postoi disa foto me të në Instagram. Ndjekësit i uruan modeles fat në lidhjen e saj të re.
“Gëzohem për ju”, “Çifti i bukur”, “Fillimisht ishte me Duan, dhe tani është me Emily-n? Ky burrë po jeton ëndrrat tona”, janë disa nga komentet në rrjetin social të lartpërmendur.
Disa nga filmat që Romain Gavras ka drejtuar përfshijnë "Athena", "Our Day Will Come" dhe "Sacrifice". Ai ka punuar gjithashtu në videoklipe për Kanye West dhe Jay-Z ("No Church in the Wild") dhe MI Ae ("Bad Girls" dhe "Born Free").
Emily Ratajkowski më parë ka qenë në lidhje me Harry Styles. Ajo ka qenë gjithashtu në lidhje me Eric André, Pete Davidson dhe DJ Orazio Rispo. Ajo ishte e martuar me Sebastian Bear-McClard nga viti 2018 deri në vitin 2022, dhe ish-çifti ka një djalë katërvjeçar, Sylvester Apollo Bear.
Në fillim të vitit 2023, Romain Gavras filloi të dilte me Dua Lipën. Ata u ndanë në dhjetor të të njëjtit vit. Këngëtari filloi një lidhje me Callum Turner në janar të vitit 2024 dhe u fejuan verën e kaluar. /Telegrafi/