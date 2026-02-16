Në garë për finalistin e dytë në Big Brother VIP Kosova 4 kanë qenë: Londrim Mekaj, Elijona Binakaj, Hygerta Sako, Ardit Stafaj dhe motrat Suanita dhe Aurora Rrusta.

Konkurrentët që u eliminuan për të vazhduar për në finale ishin: motrat, Arditi e më pas Hygerta Sako.

Ndërkohë që gara e fortë ishte në fund në mes të Elijona Binakajt dhe Londrim Mekajt.

Foto: YouTube

Dhe finalisti i dytë i këtij edicioni u shpall Elijona.

Ndërkaq, finalisti i parë u shpall pak ditë më parë Ludo Lee.

Finalja e madhe e këtij spektakli do të mbahet më 27 shkurt, e premte.

Mbetet për t’u parë se kush do ta rrëmbej çmimin e madh prej 200 mijë eurosh. /Telegrafi/

- YouTube www.youtube.com

YjetMagazina