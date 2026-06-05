Edon Zhegrova bëhet me Lamborghini të ri nga Auto Sherreti
Ylli i Kosovës, Edon Zhegrova, ka shtuar një superveturë në garazhin e tij.
Lajmi është bërë i ditur nga Auto Sherreti, i cili ka njoftuar se futbollisti i Kosovës ka blerë modelin e ri Lamborghini Urus SE 4.0 me 799 kuaj fuqi.
Kompania ka publikuar fotografi të Zhegrovës pranë veturës së re, duke e falënderuar për besimin dhe duke i uruar suksese në karrierën sportive.
“Faleminderit për besimin, është nder dhe kënaqësi të kemi një klient si ju. Suksese të pafundme në fushë dhe jashtë saj”, thuhet në njoftimin e Auto Sherretit.
Zhegrova vazhdon të mbetet një nga futbollistët më të spikatur kosovarë në arenën ndërkombëtare, ndërsa tani ka tërhequr vëmendjen edhe me blerjen e veturës luksoze Lamborghini Urus SE.
Auto Sherreti vazhdon të jetë një nga adresat më të besuara për adhuruesit e veturave premium, duke ofruar kombinimin ideal të luksit, teknologjisë dhe performancës.
Me një përzgjedhje të gjerë të modeleve ekskluzive dhe përkushtim maksimal ndaj klientëve, Auto Sherreti u mundëson blerësve të gjejnë veturën që pasqyron më së miri stilin dhe personalitetin e tyre./Telegrafi/