Lamine Yamal e ka kompletuar pothuajse futbollin vetëm në moshën 19-vjeçare, ja çfarë i mungon ende
Spanja është kampione e botës për vitin 2026, pasi mposhti Argjentinën në finale dhe ngriti për herë të dytë në histori trofeun më prestigjioz të futbollit.
Ferran Torres ishte heroi i finales me golin e fitores në vazhdime, por suksesi ishte fryt i një pune kolektive ku secili lojtar dha kontributin e tij, përfshirë edhe Lamine Yamal.
Edhe pse shumë prisnin që talenti 19-vjeçar të kishte statistika më mbresëlënëse, ai e mbylli turneun me një gol dhe një penallti të fituar. Megjithatë, roli i tij në skuadrën e Luis de la Fuentes ishte shumë më tepër sesa numrat.
Yamal zgjodhi të luante për ekipin, duke kontribuar në suksesin e Spanjës, në vend që të kërkonte statistika personale. Në fund, ai u shpërblye duke u bërë kampion bote në moshën vetëm 19-vjeçare.
Pavarësisht moshës së re, ylli i Barcelonës tashmë ka ndërtuar një koleksion mbresëlënës trofesh, të cilin shumë legjenda të futbollit nuk kanë arritur ta kompletojnë gjatë gjithë karrierës.
Megjithatë, disa trofe ende mungojnë në kabinetin e tij.
Liga e Kombeve mbetet një prej tyre. Spanja ishte pranë triumfit në vitin 2025, por u mposht nga Portugalia në finale pas ekzekutimit të penalltive.
Një tjetër objektiv i madh është Liga e Kampionëve. Deri më tani, rezultati më i mirë i Yamalit në këtë garë është gjysmëfinalja e vitit 2025, kur Barcelona u eliminua nga Interi. Duke qenë se kjo garë zhvillohet çdo sezon, ai pritet të ketë shumë mundësi për ta fituar.
Nëse triumfon në Ligën e Kampionëve, Yamal do të ketë mundësinë të fitojë edhe Superkupën e Evropës.
Në listën e trofeve që ende nuk i ka fituar janë gjithashtu Kupa Interkontinentale e FIFA-s dhe Kupa e Botës për Klube, ku pjesëmarrja varet nga kualifikimi i klubit të tij.
Megjithatë, në moshën vetëm 19-vjeçare, Lamine Yamal tashmë ka fituar trofetë më të rëndësishëm që çdo futbollist ëndërron: Kampionatin Evropian dhe Kupën e Botës, duke u konfirmuar si një nga talentet më të jashtëzakonshme të brezit të tij./Telegrafi/