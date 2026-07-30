E refuzoi katër herë, Monaco e pranon ofertën e pestë të PSG-së për dëshirën e madhe të Liverpoolit
Paris Saint-Germain është shumë pranë kompletimit të transferimit të Maghnes Akliouche, pasi Monaco ka pranuar ofertën e pestë të kampionëve të Francës, me vlerë 50 milionë euro, raporton L'Equipe.
Dy klubet kanë arritur një marrëveshje në parim, pasi Monaco më në fund pranoi ofertën e përmirësuar të PSG-së. Megjithatë, para se transferimi të zyrtarizohet, palët duhet të finalizojnë kushtet personale dhe kontratën e lojtarit.
Akliouche, 24 vjeç, zhvilloi një tjetër sezon të mirë me Monacon, duke regjistruar shtatë gola në 43 paraqitje në të gjitha garat.
Paraqitjet e tij i siguruan gjithashtu një vend në përfaqësuesen e Francës për Kupën e Botës 2026, ku u aktivizua si zëvendësues në ndeshjen ndaj Irakut në fazën e grupeve.
Nëse marrëveshja përfundon me sukses, ky do të jetë transferimi më i madh mes klubeve të Ligue 1 gjatë kësaj vere, duke kaluar blerjen prej 25 milionë eurosh të Matthis Abline nga Monaco, i transferuar nga Nantes më herët gjatë afatit kalimtar./Telegrafi/