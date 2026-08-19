Ylli i PSG-së dënohet me tri ndeshje pezullim, do të mungojë në tri sfidat e radhës
Mbrojtësi i Paris Saint-Germainit, Nuno Mendes, është dënuar me tri ndeshje pezullim nga Komisioni Disiplinor i LFP-së, pas kartonit të kuq të marrë në ndeshjen e Superkupës së Francës.
Reprezentuesi portugez u ndëshkua me karton të kuq direkt në minutën e 87-të të humbjes 1-0 ndaj Lensit, pasi goditi me bërryl Michał Skoras pranë vijës së mesfushës.
Si pasojë e dënimit, 24-vjeçari do të mungojë në ndeshjen hapëse të PSG-së në Ligue 1 ndaj Rennesit, e cila do të zhvillohet në stadiumin “Roazhon Park”.
Mendes do të jetë gjithashtu i pezulluar për dy ndeshjet e ardhshme të kampionatit, ndaj Lilles dhe Monacos, duke i shkaktuar kështu një mungesë të rëndësishme trajnerit Luis Enrique në fillim të sezonit.
Ndërkohë, edhe lojtari i Lensit, Kyllian Antonio, është dënuar me dy ndeshje pezullim për kartonin e kuq të marrë në minutën e 39-të, pas një ndërhyrjeje të rrezikshme ndaj Maghnes Akliouche. /Telegrafi/