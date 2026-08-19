YouTube bllokon kanalin e regjisorit kontrovers serb Emir Kusturica - publikonte përmbajtje në bashkëpunim me Sputnikun
Platforma YouTube ka bllokuar kanalin e regjisorit kontravers serb Emir Kusturica, të cilin ai e krijoi në bashkëpunim me Sputnik Serbia.
Siç raporton Meduza, kanali publikonte përmbajtje të prodhuar në bashkëpunim me shërbimin në gjuhën serbe të Sputnikut dhe përmbante gjithsej 243 video, përfshirë emisione, programe dhe materiale muzikore të Kusturicës.
Kanali numëronte rreth 30 mijë abonentë para se të bllokohej.
Emir Kusturica ka qenë një nga figurat publike që ka shprehur vazhdimisht mbështetje për presidentin rus, Vladimir Putin, dhe politikat e Kremlinit.
Kusturica ka bërë më parë deklarata pro-ruse në disa raste.
Në veçanti, gjatë Forumit Ekonomik Ndërkombëtar të Shën Petersburgut, regjisori foli kundër përpjekjeve të Perëndimit për të “zhdukur kulturën ruse”.
Përveç kësaj, regjisori njoftoi planet për të bërë një film kushtuar zhvillimit shpirtëror të Rusisë dhe rrugës së saj ortodokse.
YouTube ka ndërmarrë masa kundër kanaleve që promovojnë propagandën ruse që nga viti 2020, ndërsa shumica e tyre u hoqën pas nisjes së pushtimit të plotë rus të Ukrainës në vitin 2022.
Platforma ka bllokuar gjithashtu edhe kanale të personazheve të njohur që janë përfshirë në listat e sanksioneve të vendeve perëndimore.
Ndërkohë, autoriteti rus për mbikëqyrjen e mediave dhe komunikimeve, Roskomnadzor, ka ngadalësuar funksionimin e YouTube në Rusi, një veprim që lidhet pjesërisht me bllokimin e mijëra kanaleve të konsideruara si pjesë e rrjetit të propagandës ruse.
Margarita Simonyan, kryeredaktore e kanalit rus të propagandës RT, reagoi ndaj heqjes së kanalit. Ajo e quajti regjisorin serb një mik të ngushtë dhe e mirëpriti atë në "klubin" e atyre, kanalet e të cilëve ishin hequr nga platforma./Telegrafi/