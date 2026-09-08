Ish-ambasadori amerikan në Bosnje e Hercegovinë: Strategjia perëndimore ndaj Serbisë ka dështuar plotësisht, është koha për një kthesë
Ish-ambasadori i SHBA-së në Bosnje dhe Hercegovinë, Michael Murphy, vlerësoi se strategjia e gjatë e SHBA-së dhe Bashkimit Evropian ndaj Ballkanit Perëndimor, e bazuar në iluzionin se zgjidhja e statusit të Serbisë do të zgjidhë automatikisht problemet në të gjithë rajonin, ka dështuar plotësisht.
Ish-ambasadori i SHBA-së në Bosnje dhe Hercegovinë, Michael Murphy, kritikoi ashpër politikën aktuale të bashkësisë ndërkombëtare ndaj Ballkanit Perëndimor, duke thënë se është koha të ndalemi me keqkuptimet kur bëhet fjalë për Beogradin.
Në shqyrtimin e tij të situatës në rajon, Murphy theksoi se qasja e gabuar ka ekzistuar prej kohësh në Uashington dhe Bruksel, transmeton Telegrafi.
"Ka kohë që ka pasur një magjepsje në SHBA dhe BE me idenë se nëse Serbia 'rregullohet', edhe Ballkani Perëndimor rregullohet. Intelektualisht, ka kuptim. Serbia është vendi më i populluar në rajon dhe ekonomia më e madhe", tha Murphy.
Ai shtoi se "braktisja e politikave që ishin baza e shpërbërjes së Jugosllavisë nga Serbia, me një kthesë vendimtare drejt Perëndimit, do të përfaqësonte një ndryshim pozitiv dhe të madh në rajon".
Megjithatë, ish-ambasadori paralajmëron se lëvizjet e Perëndimit në praktikë kanë sjellë më shumë dëm sesa dobi.
"Megjithatë, që nga rënia e Millosheviqit, përpjekjet e SHBA-së dhe BE-së për të 'pushtuar' Serbinë shumë shpesh janë injoruar ose kanë mbyllur sytë, ndërsa Serbia ka ndërmarrë veprime të dëmshme për stabilitetin rajonal, veçanërisht në Bosnjë dhe Kosovë, por edhe në Mal të Zi", theksoi Murphy.
Siç theksoi ai, shumë besim ishte vendosur në fuqinë transformuese të "karrotës" së Bashkimit Evropian, e cila "dështoi qartë".
"Herë pas here, SHBA-të dhe BE-ja e kanë bindur veten se 'ky udhëheqës serb' është i ndryshëm, vetëm për t'u zhgënjyer në fund", thotë ai.
Duke komentuar situatën aktuale, Murphy nuk lë vend për dyshim se ku ndodhet Serbia dhe politikat e saj sot.
"Pavarësisht investimeve amerikane dhe evropiane, vendi mbetet i lidhur me politikat dhe botëkuptimin e tij të vjetër, duke përfshirë shumë nga bindjet e tij të rrezikshme të epokës së Millosheviqit dhe qëndrimin e tij pro-rus", tha qartë Murphy.
Së fundmi, ai dërgoi një mesazh të qartë për nevojën për një kthesë të plotë në politikat e bashkësisë ndërkombëtare.
"Fatkeqësisht, ka qenë shumë më e lehtë për Perëndimin të këmbëngulë në iluzionin se Serbia ka ndryshuar sesa të pajtohet me nevojën për një politikë që e trajton Serbinë si një sfidë për interesat perëndimore, gjë që është. Strategjia perëndimore për të zgjidhur Serbinë, dhe kështu për të zgjidhur të gjithë Ballkanin Perëndimor, ka dështuar. Është koha për një qasje të re dhe të ndryshme", përfundoi Murphy. /Telegrafi/