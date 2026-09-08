Turqia kritikon organizimin e ceremonisë mortore për "kasapin e Bosnjës" Ratko Mlladiq
Turqia kritikoi organizimin e një ceremonie mortore për Ratko Mlladiqin, i njohur si "Kasapi i Bosnjës" për rolin e tij në gjenocidin kundër boshnjakëve, duke e quajtur atë "të papranueshme".
"Është e papranueshme që ceremonia mortore e Ratko Mlladiqit, i cili u dënua nga gjykatat ndërkombëtare me vendime përfundimtare për gjenocid, krime kundër njerëzimit dhe krime lufte, të shfrytëzohet në një mënyrë që përbën mohimin e krimeve të rënda të kryera dhe vuajtjeve njerëzore të përjetuara", tha zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme, Oncu Keceli.
"Refuzimi i vendimeve përkatëse të gjykatës ose përpjekja për të portretizuar autorët e dënuar si heronj thellon dhimbjen e viktimave dhe familjeve të tyre, ndërsa gjithashtu minon përpjekjet e gjata për të promovuar paqen dhe pajtimin në rajon", shtoi Keceli.
Ai nënvizoi nevojën që Ballkani të mësojë nga e kaluara dhe të punojë së bashku për të ndërtuar një të ardhme paqësore, të begatë dhe të përbashkët, duke nderuar njëkohësisht ata që humbën jetën gjatë Luftës së Bosnjës.
Keceli përfundoi fjalimin e tij duke i bërë homazh të gjitha viktimave të pafajshme të konfliktit, me theks të veçantë tek ata që u vranë në gjenocidin e Srebrenicës dhe shprehu solidaritet me familjet e tyre.
Mlladiq, ish-komandanti i Ushtrisë Serbe të Bosnjës, vdiq në Hagë më 27 gusht në moshën 84-vjeçare ndërsa vuante dënimin me burgim të përjetshëm për gjenocid, krime kundër njerëzimit dhe krime lufte.
Ai u dënua për krime të kryera gjatë Luftës së Bosnjës 1992-1995, përfshirë gjenocidin për rolin e tij në masakrën e Srebrenicës në vitin 1995, në të cilën u vranë më shumë se 8.000 burra dhe djem boshnjakë.
Presidenti serb Aleksandar Vuçiq ofroi të organizonte varrimin e tij në Serbi. /AA/