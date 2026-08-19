Sulmuesi Milot Avdyli po e dëshmon se është një ndër lojtarët që shpejtë Kosova duhet ta marrë për bazë.

Anësori këmbëshpejtë ka shënuar në play-offin e Ligës së Kampionëve ndaj Slovan Bratislavas.

Me një driblim të bukur, e pastaj një gjuajtje të fuqishme, Avdyli e la portierin vendas plotësisht të shtangur.

Për ta parë golin: VIDEO

Ndërkohë, kujtojmë Avdyli ka qenë kapiten i Kosovës U21, si dhe është një nga lojtarët që Shqipëria po provon ta bindë, për ta veshur fanellën “Kuq e Zi”./Telegrafi/

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