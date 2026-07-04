Dy yjet e Real Madridit ‘shkaktarët’ kryesorë pse klubi refuzoi transferimin e Enzo Fernandez
Real Madridi ka hequr përfundimisht dorë nga mundësia e transferimit të Enzo Fernandez. Klubi madrilen ka publikuar një deklaratë zyrtare, me të cilën ka mohuar kategorikisht çdo negociatë për mesfushorin argjentinas.
Ky reagim nuk shihet vetëm si një sqarim i thashethemeve të afatit kalimtar, por edhe si një mesazh i qartë brenda klubit.
Real Madridi rrallëherë ndërhyn për të mohuar raportimet mbi transferimet, përveç rasteve të veçanta. Për këtë arsye, deklarata ka ngjallur reagime të shumta dhe interpretohet si një sinjal se klubi nuk e konsideron Fernandezin pjesë të planeve të tij.
Sipas gazetarit Ramo Alvarez, drejtuesit e klubit besojnë se profili i mesfushorit argjentinas nuk përshtatet me strukturën aktuale të ekipit, ku Federico Valverde dhe Jude Bellingham konsiderohen pika kyçe të projektit sportiv.
Nga ana taktike, Fernandez është një mesfushor me kontroll të mirë të topit, dinamikë në lojë dhe aftësi për të kontribuar në fazën sulmuese.
Megjithatë, sipas vlerësimeve në Madrid, karakteristikat e tij nuk kombinohen në mënyrën më të mirë me rolet që aktualisht mbulojnë Valverde dhe Bellingham.
25-vjeçari ka kontratë me Chelsean deri në vitin 2032 dhe vlera e tij në treg vlerësohet rreth 90 milionë euro.
Chelsea pagoi plot 121 milionë euro për ta transferuar nga Benfica në janar të vitit 2023, një investim i madh që e bën çdo negociatë të mundshme edhe më të komplikuar./Telegrafi/