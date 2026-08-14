Barcelona nis kontaktet për transferimin e yllit që Milani e ka vendosur në shitje
Barcelona ka ndërmarrë hapat e parë për një transferim të mundshëm të Christopher Nkunkus, ndërsa e ardhmja e sulmuesit te Milani po bëhet gjithnjë e më e pasigurt.
Sipas L’Equipe, përfaqësuesit e futbollistit francez kanë zhvilluar një takim me drejtuesit e Barcelonës për të diskutuar mundësinë e një transferimi. Klubi katalanas po e konsideron Nkunkun si një alternativë për repartin ofensiv.
Megjithatë, paga e lartë e francezit mund të bëhet pengesë serioze. Nkunku përfiton më shumë se 6 milionë euro neto në sezon, një shifër që Barcelona do të duhej ta menaxhonte përpara se të avanconte me një marrëveshje.
Ndërkohë, Nkunku nuk është më pjesë e planeve të trajnerit të ri të Milanit, Ruben Amorim. Portugezi e la francezin jashtë skuadrës për ndeshjen miqësore ndaj Manchester United, duke përforcuar idenë se klubi dëshiron ta nxjerrë në shitje.
28-vjeçari iu bashkua Milanit nga Chelsea verën e kaluar për 37 milionë euro dhe në sezonin e tij të parë në “San Siro” realizoi tetë gola në 35 paraqitje. Kontrata e tij me “Rossonerët” është e vlefshme deri në vitin 2030.
Nkunku është parë gjithashtu në aeroportin Linate, në një kohë kur spekulimet për të ardhmen e tij po shtohen. Milani raportohet se kërkon të paktën 29 milionë euro nga shitja e tij këtë verë, në mënyrë që të shmangë një humbje kapitale nga transferimi.
Barcelona ka shfaqur interesin e saj, por çështja e pagës së Nkunkus do të jetë vendimtare nëse kontaktet fillestare do të shndërrohen në një transferim konkret./Telegrafi/