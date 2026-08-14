Real Madridi futet në garë për transferimin e yllit që shkëlqeu me Spanjën në Botëror
Aymeric Laporte, mbrojtësi 32-vjeçar, është rikthyer në radarët e Real Madridit gjatë këtij afati kalimtar, ndonëse aktualisht nuk ka negociata konkrete mes palëve.
Athletic Bilbao e ka nën kontratë mbrojtësin deri në vitin 2028 dhe e vlerëson atë rreth 80 milionë euro, ndërsa Real Madridi fillimisht duhet të krijojë hapësirë në skuadër përpara se të shqyrtojë një tjetër transferim.
Interesi i Real Madridit për Laporten nuk është i ri. Klubi madrilen e kishte monitoruar situatën e tij që në vitin 2015, kur mbrojtësi i Athletic ishte vetëm 20 vjeç. Në atë kohë, “Los Blancos” madje kishin shqyrtuar mundësinë e një transferimi duke iu referuar klauzolës prej 42 milionë eurosh.
Mundësia e transferimit u rikthye në vëmendje pas Kampionatit Evropian 2024 dhe dështimit të Real Madridit për të transferuar Leny Yoron. Në atë periudhë, Laporte ishte pjesë e Al-Nassrit dhe madrilenët e konsideronin transferimin e tij vetëm në kushte të caktuara financiare.
Tani situata është ndryshe. Laporte u rikthye te Athletic në vitin 2025 nga Al-Nassr dhe nënshkroi kontratë deri më 30 qershor 2028, duke i dhënë klubit bask kontroll të plotë mbi të ardhmen e tij.
Megjithatë, problemi për Real Madridin nuk lidhet vetëm me çmimin e Laportes. Klubi madrilen ka transferuar tashmë Ibrahima Konaten, i cili ka nënshkruar kontratë deri në vitin 2030, duke kufizuar hapësirën për një tjetër ndërhyrje në repartin e qendërmbrojtjes.
Për këtë arsye, çdo tentativë për Laporten do të varej fillimisht nga largimi i një lojtari tjetër, në mënyrë që të krijohej hapësirë dhe të liroheshin fondet e nevojshme në skuadër.
Ndërkohë, Athletic Bilbao nuk ka shfaqur asnjë gatishmëri për ta lehtësuar largimin e mbrojtësit.
Klubi e konsideron Laporten një lojtar kyç, ndërsa raportimet e fundit e vlerësojnë atë në 80 milionë euro, ndonëse kjo shumë nuk përbën një klauzolë largimi të konfirmuar publikisht./Telegrafi/