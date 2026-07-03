Xabi Alonso i kërkon Chelseat ta transferojnë yllin e Real Madridit
Chelsea është shumë e interesuar të finalizojë transferimin e mbrojtësit të majtë Álvaro Carreras, me synimin për të përforcuar krahun e majtë të mbrojtjes. Klubi londinez synon të plotësojë një nga kërkesat kryesore të trajnerit Xabi Alonso.
Pas largimit të Marc Cucurellas drejt Real Madridit, Alonso i ka kërkuar drejtuesve të Chelseat të sigurojnë shërbimet e talentit spanjoll, të cilin e konsideron si profilin ideal për sistemin e tij të lojës.
Sipas raportimeve të gazetarit Simon Phillips dhe mediumit Sport, Chelsea tashmë ka bërë një ofertë zyrtare prej 25 milionë eurosh, por ajo është refuzuar menjëherë nga drejtuesit e Real Madridit.
Megjithatë, "Blutë" nuk kanë ndërmend të tërhiqen nga negociatat. Raportohet se klubi anglez është duke përgatitur një ofertë të re prej 40 milionë eurosh, në përpjekje për të bindur madrilenët që të lejojnë largimin e mbrojtësit
Carreras është shndërruar në një nga emrat më të kërkuar të këtij afati kalimtar, falë paraqitjeve të tij dhe përshtatjes së shkëlqyer me futbollin anglez.
Mbrojtësi spanjoll ka kaluar nëpër akademinë e Manchester United dhe më pas fitoi përvojë në Preston North End, duke u aktivizuar në Championship.
Xabi Alonso vlerëson lëvizshmërinë, aftësitë sulmuese dhe vendimmarrjen e Carreras, duke e konsideruar atë si mbrojtësin ideal për stilin e tij të lojës me tranzicione të shpejta.
Edhe pse lojtari ka kontratë me Real Madridin deri më 30 qershor 2031, raportet nga Spanja sugjerojnë se klubi madrilen nuk e konsideron asnjë futbollist të paprekshëm në atë pozicion, përveç mbrojtësit të ri katalanas që iu bashkua ekipit këtë verë./Telegrafi/