Dhjetë transferimet më të mëdha të verës – dominon Liga Premier me nëntë blerje
Afati kalimtar i verës 2026 është mbyllur në pesë ligat e mëdha dhe lista e dhjetë transferimeve më të mëdha tregon dominimin e plotë të klubeve angleze. Nëntë nga dhjetë lojtarët më të shtrenjtë përfunduan në Ligën Premier, me përjashtim të vetëm që ishte Real Madridi.
Marrëveshja më e madhe e verës ndodhi në ditën e fundit të afatit kalimtar. Manchester City nënshkroi me Enzo Fernandez nga Chelsea për 146 milionë euro.
Argjentinasi u bë lojtari më i shtrenjtë në historinë e Cityt dhe transferimi i tij barazoi rekordin britanik të vendosur nga Liverpooli verën e kaluar kur ata sollën Alexander Isak nga Newcastle. Fernandez u bë futbollisti i parë që u shit për më shumë se 100 milionë euro dy herë në karrierën e tij.
Man City pagoi gjithsej 376 milionë euro për tre lojtarë
City ka vendosur tre nga nënshkrimet e tyre në dhjetëshen e parë. Përveç Fernandez, ata sollën Elliot Anderson nga Nottingham Forest për 135 milionë euro, ndërsa i paguan Lille plotë 95 milionë euro për 18-vjeçarin Ayyoub Bouaddi.
Chelsea bëri transferimin e dytë më të madh të verës përpara se të shiste Fernandez. Morgan Rogers erdhi nga Aston Villa për 138 milionë euro, duke e bërë atë transferimin më të shtrenjtë në historinë e klubit.
Liverpooli i ka paguar PSG-së 125 milionë euro për Bradley Barcolën. Anësori francez mbërriti pas tre sezonesh në Paris, gjatë të cilave shënoi 39 gola dhe dha 37 asiste në 152 paraqitje. Transferimi përfshin gjithashtu edhe 20 milionë euro të tjera në bonuse, kështu që vlera e tij përfundimtare mund të rritet më tej.
Tottenham Hotspur ka tre lojtarë midis dhjetë më të shtrenjtëve
Tottenhami ka bërë një ndryshim të madh. Spurs i pagoi Newcastlet 108 milionë euro për Sandro Tonalin, West Hamit 99 milionë euro për Mateus Fernandes dhe Manchester Cityt 87.7 milionë euro për Savinhon. Ata shpenzuan pothuajse 295 milionë euro vetëm për këta tre lojtarë.
Transferimi i vetëm në dhjetëshen më të mirë që nuk rezultoi në një transferim në Ligën Premier u bë nga Real Madridi. Gjigandët spanjollë i paguan RB Leipzig 125 milionë euro për 19-vjeçarin Yann Diomande. Anësori i Bregut të Fildishtë ka nënshkruar një kontratë deri në vitin 2033, dhe me 15 milionë euro shtesë në bonuse, marrëveshja mund të rritet në 140 milionë euro. Ky është kompensimi më i madh fiks që Reali ka paguar ndonjëherë për një lojtar.
Bruno Guimaraes ishte gjithashtu midis dhjetë transferimeve më të mira. Arsenali i pagoi Newcastle 87.5 milionë euro për mesfushorin 28-vjeçar brazilian. Ish-kapiteni i Newcastle nënshkroi një kontratë katërvjeçare me opsionin e një sezoni tjetër.
Dhjetë transferimet më të mëdha të kësaj vere
1.Enzo Fernandez (Chelsea - Manchester City), 146 milionë euro
2.Morgan Rogers (Aston Villa - Chelsea), 138 milionë euro
3.Elliot Anderson (Nottingham Forest - Manchester City), 135 milionë euro
4.Bradley Barcola (PSG - Liverpool), 125 milionë euro
5.Yan Diomande (RB Leipzig - Real Madrid), 125 milionë euro
6.Sandro Tonali (Newcastle - Tottenham), 108 milionë euro
7.Mateus Fernandes (West Ham - Tottenham), 99 milionë euro
8.Ayyoub Bouaddi (Lille - Manchester City), 95 milionë euro
9.Savinho (Manchester City - Tottenham), 87.7 milionë euro
10.Bruno Guimaraes (Newcastle - Arsenal), 87.5 milionë euro
/Telegrafi/