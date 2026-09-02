Mbrojtës i Real Madridit, Raul Asencio, është dënuar për drejtim mjeti nën ndikimin e alkoolit në jug të Gran Canarias dy javë më parë.

Sipas Atlantico Hoy, më 16 gusht, futbollisti i Los Blancos u ndalua në një pikë kontrolli rutinë në jug të Gran Canarias ndërsa drejtonte makinën e tij, një Porsche, në një zonë argëtimi.

Niveli i alkoolit në gjak ishte pothuajse katër herë më i lartë se maksimumi i lejuar 0.90 mg/l alkool, kur niveli maksimal është 0.25%, kështu që ai u dënua për kryerjen e një krimi kundër sigurisë rrugore (kur niveli tejkalon 0.60 mg/l, shkelja administrative bëhet krim kundër sigurisë rrugore).


Asencio, i cili e pranoi dënimin, u dënua tre ditë më vonë, më 19 gusht, në një gjyq të shkurtuar të mbajtur në San Bartolome de Tirajana. Ai u gjobit me 14,400 euro (katër muaj me një tarifë prej 120 eurosh në ditë) dhe iu pezullua patenta e drejtimit për tetë muaj.

Në këtë rast, procedurat për kundërvajtjen rrugore u zgjidhën pas një gjykimi të përshpejtuar. Dënimi përfshin një gjobë dhe pezullimin e patentës së drejtimit për periudhën e përcaktuar nga gjykata. /Telegrafi/

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